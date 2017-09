Petr Fiala: Babiš neměl být v současné vládě a nemůže být ani v té příští

Předseda ODS Petr Fiala v předvolebním rozhovoru, který si můžete přečíst už v sobotním Deníku, odmítá názor politických soupeřů, že jeho strana je protievropská a přála by si vystoupit z EU.

„Pro mě je naprosto podstatné být součástí demokratické Evropy a nikdy bych nic jiného netoleroval. To, že jsme kritičtí k řadě věcí v EU, k tomu, jak se řešila migrační krize, k eurozóně, je přece naprosto normální,“ řekl.

Ačkoli si ponechává střízlivý odstup, neodmítá dokonce ani přijetí eura, jen chce zrušit závazek povinného vstupu do eurozóny. „Začít platit eurem můžeme tehdy, až to pro nás bude výhodné, například v okamžiku, kdy bude eurozóna funkční. Ne, že vstoupíme do eurozóny a začneme se podílet na rozpočtové nekázni některých zemí, na něž budeme platit. To nedává žádný smysl,“ míní Fiala.

Šéf nejsilnější české pravicové strany se obsáhle věnuje volebnímu programu ODS, především plánu na snížení daní a revizi legislativy: „V prvním půlroce vládnutí se musí udělat komplexní audit zbytečných předpisů v každém resortu. U podzákonných norem jejich rušení nebude nijak složité, u legislativy to bude trvat déle, ale i to se musí zvládnout. Když dokonce soudce Nejvyššího soudu řekne, že ani oni už se v tom nevyznají, musí to rozumného a odpovědného politika vést k závěru, že takhle to dál nejde.“

Petr Fiala v rozhovoru prozrazuje svoji volební strategii. „Přeji si dostat co nejsilnější mandát pro ODS, abychom mohli realizovat naši politiku. Nebudu teď plánovat širokou koalici proti někomu, to by mi přišlo málo. Lidem ale také říkám, že pokud nechtějí, aby tu vládl Andrej Babiš s podporou komunistů nebo někoho dalšího, měli by dát hlas ODS. A nepřejí-li si, aby měli komunisté vliv na vládu, do které je zve třeba pan Sobotka, jedinou obranou je silná ODS.“

CO SE TAKÉ DOČTETE:

Jaké zákony ODS zruší, když bude ve vládě?

Zrušíme elektronickou evidenci tržeb, kontrolní hlášení DPH, pamlskovou vyhlášku a další desítky nesmyslných nařízení.

Chystá nějakou úlevu pro živnostníky?

Chceme zavést paušální daň neboli podnikatelskou licenci pro drobné podnikatele. Živnostník si dejme tomu určí částku pět tisíc měsíčně, na tu si musí vydělat, aby ji odvedl státu, ale tím to končí. Pokud má nakonec větší či menší zisk, je to jen jeho věc. Tím se ušetří jak na straně státu, tak živnostníků.

Byla by ODS ve vládě s Andrejem Babišem?

Andrej Babiš se všemi problémy, které má, neměl být členem stávající vlády a nemůže být součástí ani té příští. A hnutí ANO je Andrej Babiš, to všichni víme a viděli jsme to naposledy při hlasování ve sněmovně o jeho vydání k trestnímu stíhání. Já si takovou variantu prostě nedovedu představit.