Petr Fiala: Vyčistíme právní džungli, ve které se už nikdo nevyzná

Otázka je, zda budou mít striktně pravicový program po volbách s kým uskutečňovat. Jeho priority spolupráci s ANO, KSČM, ale také ČSSD v podstatě vylučují. I o tom je v pořadí už třetí předvolební rozhovor Deníku, tentokrát s lídrem Občanské demokratické strany.

Když zasedne ODS ve vládě, nebude první dva roky zřejmě dělat nic jiného, než rušit zákony přijaté současnou koalicí. Je taková revize nutná?

Je, ale nejen to. My chceme změnit způsob, jakým stát jedná s lidmi, vyčistit právní džungli. Ač konzervativec, slibuji proto něco jako antibyrokratickou revoluci, která vyžaduje důkladnou revizi různých předpisů, nařízení a vyhlášek, v nichž se už skoro nikdo nevyzná.

Jmenujte prosím pět vyhlášek, regulací, eventuálně zákonů, které zrušíte, abyste lidem ulevil v jejich komunikaci se státem.

Tak třeba elektronickou evidenci tržeb, kontrolní hlášení DPH.

A kromě toho?

Mohl bych jmenovat například pamlskovou vyhlášku a další desítky nesmyslných nařízení, ale nebudu střílet od stolu. V prvním půlroce vládnutí se musí udělat komplexní audit zbytečných předpisů v každém resortu. U podzákonných norem jejich rušení nebude nijak složité, u legislativy to bude trvat déle, ale i to se musí zvládnout. Když dokonce soudce Nejvyššího soudu řekne, že ani oni už se v tom nevyznají, musí to odpovědného politika vést k závěru, že takhle to dál nejde.

ODS přece byla léta dominantní vládní stranou, tak proč nezabránila chrlení zákonů a vyhlášek?

Nejhorší je to poslední čtyři roky, kdy jsme byli v opozici. Navíc za Sobotkovy vlády narostl počet státních zaměstnanců skoro o 34 tisíc, což dohromady vytváří byrokratický kolos, který tu nechceme. A když se lidí zeptáte, jestli je díky tomu státní aparát výkonnější, odpověď je jasně negativní. Funkčnost státu spočívá nejen v odstranění zbytečných předpisů, ale také v tom, že je k lidem vstřícný. Když vám končí platnost občanského, řidičského nebo technického průkazu, stát vám to má oznámit, ne vám hned přišít pokutu, pokud na něco zapomenete. Stejně tak jednoduché je zavedení principu jedněch dveří. Potřebujete-li nějaký dokument, půjdete k přepážce a úředník si sám sežene všechny podklady, které jsou k vyřízení vaší žádosti zapotřebí.