Petr Jašek je skoro rok v súdánském vězení. Mohl být už venku, tvrdí Pelikán

Praha – Za Hanu Humpálovou a Antonii Chrásteckou zaplatilo Česko šest milionů dolarů pákistánským únoscům. Kvůli Martinovi Psíkovi, Miroslavu Dobešovi, Pavlovi Kofroňovi, Adamu Homsimu a Janu Švarcovi zadrženým v Libanonu odmítlo vydat agenta libanonských tajných služeb Alího Fajáda Američanům, aby ho mohlo za pětici Čechů vyměnit. Domů se stále nevrátil Pavel Hrůza, jehož na jaře roku 2015 unesli radikálové z organizace Islámský stát (IS) při útoku na ropné pole v Libyi. Stále více Čechů se v zahraničí dostává do potíží a horké kaštany z ohně za ně musí tahat stát.

Petr Pelikán.Foto: Deník/Martin Divíšek

Loni v prosinci k nim přibyl Petr Jašek, který byl v Súdánu obviněn z protistátní činnosti. Spolu s trojicí súdánských křesťanů Jašek čeká na rozsudek ve vězení. Žalobce pro obviněné žádá trest smrti. Poslední soudní přelíčení, které bylo opět odročeno, se konalo v pondělí. Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) je Petr Jašek ve velmi špatném psychickém a fyzickém stavu. Ministerstvo zahraničí však tvrdí, že český vězeň zdravotně nestrádá. „Zdárnému vyřešení případu pana Jaška naší diplomacií nijak nepomáhají spekulace a dojmy, které do českých médií vypouští pan europoslanec Zdechovský. Podotýkáme, že v posledních měsících pana Jaška neviděl, v Súdánu nikdy nebyl a ani se o případu neinformoval u nás na ministerstvu či na naší ambasádě v Káhiře," řekla Deníku mluvčí Michaela Lagronová.

O tom, že řešení těchto případů se podobá našlapování v minovém poli, svědčí slova arabisty Petra Pelikána, bývalého honorárního konzula Súdánu. Den poté, kdy se Jašek ztratil, se totiž právě na něj obrátila jeho rodina.

„Čirou náhodou jsem tehdy jel do Súdánu, takže jsem se po okolnostech jeho zmizení pídil," potvrdil Pelikán Deníku. „Podle mého názoru si ale státní orgány nepřejí, aby se jim kdokoliv do jejich práce pletl. Myslím si, že pan Jašek mohl být už dávno doma, nebýt toho, že on sám je náboženský fanatik a že se nevyužilo možností, jichž se využít mohlo," říká Petr Pelikán. Vysvětluje, že Jašek překročil súdánské hranice jako příslušník amerického hnutí Hlas mučedníků. Súdán, který je pod mezinárodními sankcemi, je velmi citlivý na vyslance nevládních humanitárních organizací, na základě jejichž sdělení Západ formuluje svá stanoviska. Súdánci Jaška sledovali již delší dobu.

Chtěl prý publicitu

„Hlavní důvod byl, že tam natočil interview s Ali Omerem, jehož prý mučila tamní vláda. Své tvrzení ale posléze odvolal, čímž pana Jaška dostal do velkého maléru. Súdánci to od počátku chtěli vyřešit velmi diskrétně a rychle, neboť věděli, že žádný humbuk jim v tomto směru nepomůže," vypráví Pelikán. Na dotaz, co to znamená, řekl, že chtěli od Jaška informace o jeho súdánských kontaktech. „Pak by ho bez soudu poslali domů. Pan Jašek ale chtěl, aby kolem toho byla publicita, a přál si soudní líčení," tvrdí Pelikán. Doplňuje, že jedna z prvních věcí, o niž ho jako honorárního konzula Súdánci požádán, byla pomoc při navázání vztahů mezi českými a súdánskými zpravodajskými službami. „Diplomacie tajných služeb v jejich světě totiž funguje lépe než ta klasická," dodává arabista.

Tomáš Zdechovský to ovšem vidí zcela jinak a chystá se obrátit na súdánského velvyslance v Česku a na šéfku unijní diplomacie Federiku Mogheriniovou. Nedávno docílil toho, že se za Petra Jaška a jeho spoluvězně postavil Evropský parlament.

„Pracovník české křesťanské charitativní organizace Petr Jašek, súdánští pastoři Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Šámál a dárfúrský postgraduální student Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla, kteří se údajně zajímali o utrpení křesťanů v Súdánu, byli zadrženi a obviněni. Evropský parlament vyjadřuje znepokojení a vyzývá Súdán, aby okamžitě a bezpodmínečně propustil zadržené osoby," píše se mimo jiné v rezoluci ze 4. října.

LENKA KRÁLOVÁ

KATEŘINA PERKNEROVÁ