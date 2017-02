Petr Jašek se v neděli sejde v Kladně s přáteli z církve

Kladensko - Lékař Petr Jašek (53) z Kladenska je český humanitární pracovník a dokumentarista. Veřejnosti se stal známým poté, co byl v prosinci 2015 zadržen súdánskými úřady v Char túmu. Tamním soudem byl odsouzen ke dvaceti letům vězení za údajnou protistátní činnost. V únoru mu byla udělena prezidentská milost a súdánský prezident nařídil jeho okamžité propuštění. Do České republiky se vrátil v neděli.

Petr Jašek je původem Jihočech, na Kladensku bydlí zhruba osm let. V největším středočeském městě navštěvuje Církev Bratrskou i s rodinou. Přátelé se proto za Petra po zatčení v cizině dlouhé měsíce vytrvale modlili a nezřídka drželi půst.

Čtěte také: Zpátky doma. Čech Petr Jašek byl propuštěn ze súdánského vězení

„To, že se Petr Jašek vydal do Súdánu, nebylo nic neobvyklého. Petr pracuje v organizaci, která pomáhá pronásledovaným křesťanům, zprostředkovává humanitární pomoc, diplomatickou nebo zdravotní pomoc. To bylo i cílem jeho poslední cesty, kde je ale konflikt mezi muslimy a křesťany na každém kroku. Svoji práci dělal s vědomím, že se něco takového může stát," potvrzuje Daniel Kaleta, pastor Církve Bratrské Kladno. Zároveň zdůrazňuje, že Petr není člověk, který by riskoval. „Některá obvinění proti němu vznesená byla nesmyslná a vykonstruovaná. Není to žádný dobrodruh, je to člověk, který věci předem hodně promýšlí," obhajuje člena sboru pastor.

„V každém případě bych velmi rád vyjádřil vděčnost české diplomacii, zvláště ambasadorce v Káhiře, ale i dalším pracovníkům, kteří byli v kontaktu s Petrovou rodinou a opravdu se snažili a dělali svoji práci velice dobře. Vzhledem k tomu, že arabský svět je odlišný, některé aktivisty jsme kolikrát museli brzdit, jelikož by mohli věci ublížit. Byli jsme ve spojení nejen s českou diplomacií, ale i se švýcarskou," potvrzuje pastor Daniel Kaleta, jenž tímto vysvětluje, že jsou někdy představy laické veřejnosti velmi naivní.

„Jelikož jsem věřící člověk, věřím, že za tím byla i boží ruka. Všichni jsme se za Petra modlili a někteří se i postili. Věřím, že to mělo svůj význam, přestože vím, že toto ne všichni lidé v naší racionální společnosti chápou," dodává pastor.

Jak sdělil Deníku, v neděli se s Petrem Jaškem setkají členové církve při bohoslužbě vděčnosti, a to v 10 hodin v kladenském Domě techniky.

Čtěte také: Stovky uren skončí v hromadném hrobu