Bývalý velvyslanec v USA Petr Kolář: Donald Trump  je jako Šťastný Luke

Jak se mohl Donald Trump proti vůli řady republikánů a poloviny Ameriky stát prezidentem nejmocnější země světa? A co tento vzkaz zpoza oceánu znamená pro Evropu a české politiky? O tom jsem hovořila s bývalým diplomatem Petrem Kolářem. Tedy s mužem, který v roce 1997 odstartoval rozkol v ODS a vládní krizi, když jako první potvrdil, že špičky Klausovy strany věděly o machinacích se sponzorskými dary. Po pádu vlády rezignoval na post ambasadora ve Švédsku a vrátil se do Prahy. V letech 2005–2010 byl velvyslancem v USA.

Od ohlášení výsledků amerických voleb neuplynul ani den a svět, zdá se, zapomněl na prvotní zděšení a začal se smiřovat s Donaldem Trumpem jako vůdcem nejmocnějšího státu světa. Je to tak?

Ano a tak je to správné.

Trpně přijímá skutečnost, nebo věří v obrat skandalisty v běžného politika, neřkuli státníka?

Obojí. Je to skutečnost, kterou nezměníme. Ve svobodných demokratických volbách byl vybrán kandidát, který se Američanům jevil vhodnější. Bráním se říct většině, protože tu získala jeho protikandidátka, ale v americkém volebním systému měl Trump zkrátka víc volitelů. Prokázalo se, že Amerika není jen sever východního a celé západní pobřeží, ale také jih a střed. Čili Donald Trump bude prezidentem, což musíme vzít jako fakt. A do něj si přirozeně začínáme projektovat nějaké naděje a snažíme se sklenici vidět raději způli plnou než způli prázdnou, chytáme se jako tonoucí stébla jakýchsi pozitivních náznaků. Všímáme si toho, že zatímco před volbou Trump říkal, že po vstupu do Oválné pracovny nechá Hillary zavřít, po vítězství jí poděkoval za službu, kterou jako ministryně zahraničí pro USA vykonala.

„Trump pochopil, že tu je velké množství lidí, kteří se cítí opuštěni a diskriminováni, neboť se příliš mnoho času a energie věnovalo ochraně menšin. Stalo se jakousi normou, že když jste lesba, homosexuál, Hispánec či černoch, vždycky se vás někdo zastane, zatímco pokud jste blonďatý modrooký Texasan, žádné zastání nemáte."

Která jeho tvář je ta pravá?

Obě. On je Newyorčan, i když teď všichni mluví o jeho německém původu. Myslím, že tam jsou také nějaké keltské kořeny, nevím jestli irské, nebo skotské. A Newyorčan s keltským genem je jiná kategorie, to je herec, básník. Všichni Američané vám řeknou, že když jste z New Yorku, nejste běžný Američan. Trump bude chtít hrát svoji roli a už s tím začal. Bude to jiný part než v kampani. On jako dobrý psycholog a člověk vycvičený byznysem a reality show má schopnost vcítit se do nálad publika. Pochopil, co má říkat, aby se trefil do naštvanosti lidí a jejich obav.

Hrál jenom roli, nebo opravdu porozuměl obavám lidí z rezavého pásu Ameriky, ocelářům a horníkům z Pensylvánie?

To se nevylučuje. Nemohl by se trefit do jejich nálad, kdyby jim neporozuměl. Pochopil, že tu je velké množství lidí, kteří se cítí opuštěni a diskriminováni, neboť se příliš mnoho času a energie věnovalo ochraně menšin, až se pozapomnělo, že tu je stále ještě většina, která chce mít také jistoty, práva a perspektivu. Stalo se jakousi normou, že když jste lesba, homosexuál, Hispánec, černoch či příslušník jiné minority, vždycky se vás někdo zastane, zatímco pokud jste blonďatý modrooký Texasan, žádné zastání nemáte. To Trump vystihl, stejně jako frustraci z toho, co přináší globalizace. Američané najednou měli pocit, že nejsou pány nad vývojem ve své zemi, že jim establishment vnucuje něco, s čím se ne-identifikovali. Viděli, že USA jsou sice čím dál víc integrovanou velmocí propojenou s celým světem, ale jim osobně to nic nepřináší.

Sehrál v tom úlohu i odpor proti washingtonským elitám či spíše elitářství?

Samozřejmě. Oni berou Washington jako akvárium. Když tam nějaká rybka vklouzne, promění se a od zbytku Ameriky je oddělená sklem. To si Trump uvědomil a dokázal s tím skvěle pracovat. Samozřejmě musel vědět, že řadu věcí, které v kampani sliboval, nebude schopen splnit, třeba návrat ocelářství z Asie.

Dovoz z Číny

Včetně uvalení až padesátiprocentního cla na dovoz z Číny?

Pokud vyhlásí obchodní válku, poruší pro Američany velmi důležité pravidlo win- -win čili prospěch obou stran. Trump už po volbách řekl, že chce zdvojnásobit hospodářský růst, což vyžaduje dohodu s ostatními. Svět ovšem musí být ochoten s Amerikou tu hru hrát.

Dá se to?

Samozřejmě, na tom je postaven princip amerického a vlastně celého západního kapitalismu. Obě strany musejí mít pocit, že zvítězily, že z toho něco mají. Trump o vzájemné výhodnosti přímo mluvil, v kampani méně než nyní, kdy tvrdí, že Amerika je připravena spolupracovat s každým, kdo bude chtít spolupracovat s ní. Je tady prostě strašně znát posun od člověka, který se snaží dostat do Bílého domu, k tomu, jenž tam už vlastně je. Už si uvědomuje obrovskou míru odpovědnosti.

Do jaké míry bude naslouchat týmu poradců, předákům Republikánské strany, kongres-manům? Pokud si vzpomínám, v kampani kladl důraz na to, že nikoho nepotřebuje, protože má vlastní rozum a na nikom tudíž nebude závislý. V tom mimochodem připomíná jednoho nejmenovaného českého politika, který ovšem tvrdí, že je lepší byznysmen než Trump.

Tak takových narcisů je v Česku víc. Myslím, že Trump má kromě svého rozumu také instinkty. Několikrát zkrachoval, ale vždycky se zvedl. To, co by mu v Evropě asi nikdo neodpustil, se v Americe obrátilo v jeho prospěch, protože on je příklad člověka, který to nevzdal a zkoušel to po pádu znovu a znovu. Tohle Američané milují, to je příběh o muži, který se nepoddá, to je ten Šťastný Luke nebo Král Krysa. Trump určitě není geniální podnikatel, ale díky kombinaci dravosti a přirozené inteligence dokázal vždy vyhrát, a proto si tolik věří. Teď se však dostal do úplně jiné pozice, nikdy nebyl politik, Obama byl aspoň senátor, Trump neprošel žádnou volenou funkcí. Má-li ovšem pud sebezáchovy a zdravé instinkty, ví, že v této roli se bude muset o nějaké spolupracovníky opřít. Problém je, že nevíme, kdo to bude. Objevilo se jméno Newta Gingriche jako možného ministra zahraničí, což je…

„Problém tradičních politických stran je v tom, že se z nich stávají jakési klany, do nichž bohužel přichází řada lidí proto, že jinak by se těžko prosadili."

Což je muž, který označil Estonsko za předměstí Petrohradu, kvůli němuž by Amerika rozhodně neměla krvácet a rozpoutávat válku.

Přesně tak. A také že Krym vždycky patřil Rusku, tak co vlastně blbneme. Ale také je to pán, který se svého času přičinil o rozšíření Severoatlantické aliance, takže buďme trochu fér. Fakt je, že z jeho projevu zavanul trochu chamberlainovský odér.

Avšak už teď lze téměř s jistotou říct, že Trumpovou prioritou nebude ochrana evropských členů NATO či vůbec zahraniční politika.

Jeho přístup lze podle mě vtěsnat do hesla America first, čili nejdřív Amerika a pak vše ostatní. Svět ho bude zajímat do té míry, do jaké se to bude týkat amerických zájmů. Bude je chtít obhajovat tak, aby to Ameriku co nejméně zatěžovalo, bude hledat deal, dohodu s těmi, kteří budou ochotni jednat. Myslím, že takto bude přistupovat i k Putinovi a jeho Rusku.

Na čem se s ním bude chtít dohodnout?

Na rozdělení sfér vlivu.

Tahle obava je skutečně na pořadu dne?

Teď ano. Trump se bude snažit zbavit zátěže, která dlouhodobě nutí Ameriku zabývat se něčím, co z jeho pohledu není primární, a to je prosperita, blahobyt, návrat pracovních míst.

V tom případě je poněkud krátkozraké, když Trumpovo zvolení nadšeně oslavovali Viktor Orbán, Miloš Zeman či polští konzervativci.

Víte, když se podíváte na Trumpův projev na kongresu amerických Poláků v Chicagu, tak to není špatné poselství. Tam uvedl, že Polsko je důležitý spojenec a partner a že třeba právě s pomocí Polska dokážeme alianci znovu učinit funkční.

Slib NATO

Je reálné, že Amerika dodrží slib z červencového summitu NATO a umístí v Polsku své brigády i protiraketovou základnu?

Ano, ale určitě to není na prvním místě Trumpova seznamu. On je teď na začátku. Má nějakou vizi. Snad. Protože politika bez vize, zvláště v podání byznysmena, by se mohla stát jen kupčením. Řekněme tedy, že má nějakou představu a s ní vstoupí do Bílého domu. Když se vrátím k rusko-americkým vztahům, tak lze pozorovat takřka pravidelnou křivku up and down, nahoru a dolů. Prezidenti, kteří začínají vůči Moskvě vstřícně, končívají pádem na beton. A nemusíme se vracet k Rooseveltovi nebo Trumanovi, stačí se ohlédnout za Georgem W. Bushem, který se s Putinem sešel poprvé v roce 2001 ve Slovinsku. Před chvílí jsem mluvil s Cameronem Munterem, který byl tehdy členem americké delegace, a ten mi řekl, že vůbec nevěděl, co Bush po setkání na tiskovce řekne.

Máte na mysli ódu na Putinovy oči?

Jistě, Bush pravil, že se podíval do očí člověka, který je přímý, důvěryhodný a může mu věřit, protože mu viděl až na dno duše. Takhle to začalo a víme, jak to skončilo. Pak nastupuje Obama a tvrdí, že nechce ukazovat pěst, ale nabízí otevřenou dlaň ke spolupráci, vyhlašuje politiku resetu. Víme, jak do dopadlo: návratem amerických jednotek do Pobaltí a Polska. Teď tady máme Trumpa, který říká, že to s Putinem zkusí. Ale představme si ta dvě ega. Chápu, že v Putinovi se usídlil záblesk naděje a bude s ním pracovat, ale intuice mi říká, že to nebude natrvalo, alespoň pokud se nezmění ruský přístup ke světu.

Jak byste ho charakterizoval?

Je postavený na tom, co vyjádřil Putin v roce 2007 na mnichovské konferenci, kde řekl, že za největší geopolitickou tragédii 20. století považuje rozpad Sovětského svazu. A také na přesvědčení Rusů, že má-li si jich svět vážit, musí se jich bát. To je z hlediska západní civilizace nepřijatelná taktika. Myslím, že ji nepřijme ani tenhleten macho, jemuž se povedlo rozbít všechna možná klišé, když ho volili Hispánci i Afroameričané a také spousta žen, přes to všechno, co o nich řekl.

Ony jsou chytré, to tahání trika mu nevěřily.

Ony mu to možná nevěřily, ale část z nich třeba stále ještě věří ve správnost oddělení ženského a mužského světa, že muži se nemají malovat, vonět a chovat se zženštile. Chtějí, aby chlap byl chlap, nejlépe úspěšný. Vraťme se ale k tématu. Myslím, že se poměrně rychle může stát, že pokud Rusové neustoupí z pozice, že svět donutí silou, aby si jich vážil, mohou u Trumpa narazit.

Dovolila bych si odhadnout, že na něj narazí každý, kdo by chtěl svůj zájem prosazovat silou nebo výhružkami, ať už se po jeho boku objeví jakýkoli poradce.

Jsem opravdu zvědavý, kdo mezi nimi bude. Teď odlétám do Rigy na setkání Mezinárodního republikánského institutu, a to jsou všechno republikáni, kteří byli proti Trumpovi. Teď je ale situace jiná, v Bílém domě mají republikánského prezidenta.

Nový trend

Pojďme ještě k těm rozbouraným klišé. Trump je první prezident, který neprošel žádnou volenou funkcí, nemá za sebou vojenskou kariéru, je třikrát ženatý a v kampani se projevoval jako politicky nekorektní jedinec, odpůrce všech odchylek včetně zdravotních handicapů, etnických menšin, muslimů. Lze říct, že tím nastolil jakýsi nový trend, posunutí hranic možného? Bývalý velvyslanec v USA Saša Vondra míní, že tohle přijde i k nám. Měli by se politici, kteří stavějí svůj image na slušnosti a umírněnosti, začít bát?

Strach do politiky nepatří, kdo se bojí, nesmí nejen do lesa, ale neměl by chodit ani do politiky. Rozhodně by to ale neměli podceňovat. Když Saša říká, že to přijde i k nám, tak to není úplně pravda, neboť tady už to je. Hulvátství, lhaní, relativizace pravdy a lži, nedodržování pravidel, odmítání podřizovat se rozhodnutí soudů, to jsou věci, které jsou pro civilizovanou politickou kulturu zničující.

Jenže lidé to přijímají.

Ano, ale u tohoto konstatování bychom neměli zůstávat. Je třeba s nimi začít mluvit, pomoct jim pochopit, že se dál dá dojít se slušností a zodpovědností. Už staří zemědělci věděli, že nemohou projíst všechno, co sklidí, že si musíme něco nechat do budoucna. Stejně tak musíme pracovat na svých dětech, vést je odmalička k tomu, že chápat smysl liberální demokracie patří k osobní hygieně, že to je jako čistit si zuby. A musíme jít osobním příkladem, strhávat je. Ono se to ovšem hezky říká, ale hůř realizuje.

A ještě složitěji prodává na náměstích či billboardech voličům.

Přesto je mimořádně důležité lidem říkat, že žijeme v době, která je pro ně možná těžko uchopitelná a pochopitelná, ale to neznamená, že ji nemohou pochopit a uchopit. Máme se tak dobře, jako jsme se nikdy neměli, žijeme v bezpečí, v jakém jsme nikdy nežili. Nikdy jsme neměli ten komfort, že jsme členy organizace, jako je NATO, kde platí článek pět, tedy jeden za všechny, všichni za jednoho. Do té doby jsme měli nějaké bilaterální dohody, které končily appeasementem, mnichovskou zradou nebo zjištěním, že nám nikdo nepřijde pomoct, jako v roce 1968. Chápu, že řadě lidí na venkově to zní jako neznámá řeč, cizí, vzdálená slova, jimiž nežijí, ale právě proto je třeba se jich ptát, jak by si to tedy představovali a čeho se obávají. A přesvědčit je, že se jejich strachu nevysmíváme. A že je nevnímáme jako iracionální trumbery, kteří se bojí, aniž by uměli pojmenovat, čeho. Musíme se s nimi bavit o tom, co s jejich obavami dělat, jak řešit nespokojenost s jejich životem.

Jak?

Na to jsem špatný respondent, mám limity tolerance. Když vidím, že je člověk zdravý, má obě ruce, nohy, nemá rakovinu, není po obrně nebo mrtvici, tak mám tendenci se ptát, co on sám dělá s nespokojeností se životem, jestli je třeba ochoten se stěhovat za prací, rekvalifikovat, vzdělávat. A to řada lidí nepřijímá dobře, protože jednodušší je samozřejmě nadávat na poměry a nechat si slíbit od někoho jiného, že mu mísu koláčů přinese na zlatém podnosu. Ale přesto se s lidmi mluvit musí.

Jenže to je přetěžká, byť s Masarykem řečeno, drobná každodenní práce. Mají ale po brexitu, zvolení Donalda Trumpa a nástupu Marine Le Penové ve Francii, Geerta Wilderse v Holandsku ještě tradiční politici se zakódovaným odporem proti populismu vůbec šanci uspět?

Mají, ale musí se mnohem víc opřít o občanskou společnost. Problém tradičních politických stran je v tom, že se z nich stávají jakési klany, do nichž bohužel přichází řada lidí proto, že jinak by se těžko prosadili. Rozdělení na strany a nestraníky, kteří sice berou politiku jako věc veřejnou, ale nechtějí být organizováni, řídit se stanovami a povinnou loajalitou ke svému předsedovi, za něhož se musí postavit, i kdyby řekl jakoukoli blbost, nemůže u běžných lidí vzbuzovat důvěru.

Máte na mysli něco konkrétního

Jako příklad lze uvést akci lidovců a Starostů, kteří svolali demonstraci na Staroměstské náměstí. Měl to být výraz nespokojenosti s děním na Pražském hradě a podpisem čtyř (pročínské prohlášení prezidenta, premiéra a předsedů obou komor). Titíž lidé ovšem podpořili znovuzvolení Milana Štěcha do čela Senátu. A dva tři dny jim trvalo, než zjistili, že tak to nelze provést, a zase otočili. Takové chování přece nemůže vést k identifikaci s politiky. Pokud ale důvěra chybí, nelze se divit, že se lidé uchylují k různým experimentům. A volí populisty, kteří jim naslouchají, ovšem nikoli proto, aby je odpovědně vedli k něčemu lepšímu, ale aby se jim mohli vemlouvat. To je moment, kdy nastává krize demokracie, to, před čím varoval Platón a Aristoteles, totiž že nadbíháním voličům způsobíme akorát nadvládu lůzy. Nechci, abychom se dostali do situace, kdy se budeme jen podbízet, slibovat víc a víc blaha, čímž se budeme rapidně vzdalovat podstatě liberálně demokratického systému, tedy odpovědnosti jednotlivce.

PhDr. PETR KOLÁŘ

Narodil se 27. září 1962.

Vystudoval etnografii a folkloristiku na Univerzitě Karlově.

Pracoval jako vědecký pracovník ČSAV, po konfliktu s komunistickým režimem se živil jako dělník.

Po listopadové revoluci se vrátil do Akademie věd.

V letech 1993–1995 vedl odbor krajanských a nevládních styků na ministerstvu zahraničí. Českou republiku poté zastupoval jako velvyslanec ve Švédsku, Irsku, USA a Rusku.

V roce 2013 pracoval pro Kellnerův PPF jako ředitel pro mezinárodní vztahy a na starosti měl především asijské trhy.

Od roku 2014 spolupracuje s advokátní kanceláří Squire Patton Boggs, angažuje se v Iniciativě pro evropské hodnoty.