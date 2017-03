Petr Kolář nebude kandidovat na prezidenta, vidí lepší kandidáty

Bývalý velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář nebude kandidovat na prezidenta. Oznámil to na facebooku. Chybí mu touha po úřadu a vůle tomu vše podřídit, uvedl. Proti prezidentovi Miloši Zemanovi, který se pokusí mandát obhájit, vidí Kolář vhodnější uchazeče. Koláře mezi možnými kandidáty navrhla iniciativa Kroměřížská výzva. Prezidentské volby by se měly konat počátkem příštího roku.

Kolář na facebooku zveřejnil dopis signatářům Kroměřížské výzvy, která chce v prezidentské volbě podpořit uchazeče hájícího základní demokratické principy a hodnoty. "Mrzí mne, že vás zklamu, ale rozhodl jsem se po zralé úvaze a v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím, že kandidovat nebudu. Mé rozhodnutí je definitivní a nevratné," napsal bývalý diplomat. "Netoužím být hlavou státu, na to jsem příliš svéhlavý," dodal.

Přečtěte si: Úkoly pro ministra Havlíčka: zlevnit volání a řešit OKD

Napsal, že v případě své kandidatury by měl jen negativní motivaci, tedy potřebu zabránit setrvání Zemana ve funkci. Negativní motivace podle Koláře nestačí. "Jsem si sice jist, že bych svůj úděl přijal jako poslání a vykonával bych svou funkci co nejodpovědněji a s maximálním nasazením, ale byla by to pouhá služba, nikoli opravdově prožité poslání. Prostě, ještě jsem k tomu nedozrál…," poznamenal.

Pro výkon prezidentské funkce jsou způsobilejší kandidáti, uvedl čtyřiapadesátiletý Kolář. Nechce svou účastí ve volbách zbytečně oslabovat jejich šance. "Pro vítězství v prezidentských volbách je totiž zapotřebí získat alespoň část voličů Miloše Zemana. Obávám se, že toho bych nebyl schopen. Jsem názorově příliš vyhraněný a příliš protizemanovský," doplnil. Nestahuje se ale z veřejného života a je připraven být k dispozici tomu, kdo by nynějšího prezidenta ve volbách porazil.

Nenechte si ujít: Londýn se nikdy nenechá zastrašit terorem, řekl starosta Khan

"Nekandiduji sice, ale nadále hodlám jako svobodný občan, kterému není lhostejný osud naší země a západní civilizace, působit na českou společnost a uplatňovat svůj vliv u nás i v zahraničí tak, abychom zůstali i nadále integrovanou součástí euroatlantických struktur a zbavili se těch politiků, kteří nás vyvoláváním strachu a nejistoty chtějí s pomocí východních větrů vmanipulovat do chaosu, hanby, ponížení a podvolení," shrnul.

Zemanovi, který zájem obhájit funkci oznámil počátkem tohoto měsíce, se ve volbách postaví podnikatel a textař Michal Horáček, lékař a aktivista Marek Hilšer a podnikatel Igor Sládek. Další kandidáti dosud svou účast ve volbách oficiálně nepotvrdili. Kroměřížská výzva navrhuje vedle Koláře a Hilšera europoslance za TOP 09 Jiřího Pospíšila a bývalého velvyslance ve Francii Pavla Fischera. Jako o možných prezidentských kandidátech se mluví také třeba o končícím šéfovi Akademie věd Jiřím Drahošovi nebo ministrovi obrany Martinu Stropnickém (ANO).