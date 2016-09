Praha - Piazzetta Národního divadla ponese název náměstí Václava Havla. Pojmenování prostoru po bývalém prezidentovi dnes schválili pražští radní, informoval magistrát v tiskové zprávě. Návrh vzešel od ředitele divadla Jana Buriana.

Piazzeta Národního divadla. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Domnívám se, že tento prostor výborně vystihuje a reprezentuje to, o co Havel usiloval. O setkávání se, o diskusi, o svobodné myšlení a o humanitu," uvedla primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Objevily se kritické hlasy, že piazzetta je příliš malý prostor, aby nesl Havlovo jméno. „Vždyť to není náměstí, ale jen plácek mezi domy, který je vhodný maximálně na to, aby si tam kluci cvrnkali kuličky," řekl serveru Lidovky.cz bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09).

Dagmar Havlová i někdejší prezidentův mluvčí Ladislav Špaček s pojmenováním piazzety souhlasí, stejně jako ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. V textové zprávě pro redakci Žantovský ocenil, že místo připomíná Havlův vztah k divadlu. „Myslím si, že je to dobrá myšlenka a důstojné místo symbolizující spojení Václava Havla s divadlem i dějinami českého národa," uvedl Žantovský.

K nedožitým osmdesátinám dostane Havel také velké srdce od sochaře Kurta Gebauera. Skulptura vysoká 160 centimetrů bude vyrobena ze žuly a instalována právě na novém náměstí Václava Havla. Lidé budou moci do srdce psát vzkazy.

Prostor u Národního divadla navrhl český architekt Karel Prager jako součást projektu výstavby Nové scény.

V Praze zatím po Havlovi žádná ulice pojmenována není, jeho jméno nese mezinárodní letiště. Jinde v Česku nesou jeho jméno kromě ulic také školy, divadlo, park a další místa. Sice ne přímo po Havlovi, ale po Ferdinandu Vaňkovi, postavě z jeho hry Audience, byla pojmenována i planetka. V Litoměřicích mají park Václava Havla, ulice po něm byly pojmenovány v Brně nebo Kadani.

V zahraničí bylo již loni v červnu po Havlovi pojmenováno náměstí v izraelské Haifě. V Polsku zase po Havlovi pojmenovali ulici v Gdaňsku a uličku a přilehlý parčík v centru Opole. Ve francouzském Štrasburku byla Havlovým jménem nazvána jedna z budov Evropského parlamentu a v Paříži byla roku 2013 slavnostně otevřena Knihovna Václava Havla. Na různých místech světa i Česka také byly umístěny už téměř dvě desítky laviček Václava Havla.

Za několik dní si budou lidé připomínat nedožité Havlovy 80. narozeniny. V den jeho narození, 5. října, se uskuteční shromáždění na Václavském náměstí. O deset dní později přijde do pražské Lucerny Havlovi k nedožitému jubileu popřát 80 gratulantů. Bývalý prezident zemřel v prosinci 2011.

Na počest Václava Havla již bylo přejmenováno letiště i uliceNejviditelnějším místem, které bylo pojmenováno po zesnulém prezidentovi, je pražské mezinárodní letiště v Ruzyni. V den 76. výročí narození Havla, 5. října 2012, se oficiálně změnil název pražského letiště v Ruzyni na Letiště Václava Havla Praha.

Havlovo jméno nesou v Česku také dvě školy (v Poděbradech a Kralupech nad Vltavou), park v Litoměřicích (kde byla odhalena i jeho busta) a ulice v Brně (Ulička Václava Havla) a Kadani. Havlovu bustu odhalí letos v říjnu také v parku v Letovicích. Součástí parku bude dlažba s Havlovými výroky.

Celosvětovým projektem, jehož vznik inicioval český velvyslanec v USA Petr Gandalovič spolu s letos zesnulým architektem Bořkem Šípkem, je budování laviček prezidenta Havla. Záměrem projektu bylo vytvořit síť míst ve veřejném prostoru, která mají sloužit k setkávání a vedení dialogů a debat. Konstrukce Šípkova díla se skládá ze dvou kovových židlí připojených ke stolu kolem lípy, českého národního stromu. První lavička byla zpřístupněna v USA na univerzitě v Georgetownu v říjnu 2013; následovaly instalace v Dublinu, Barceloně, Praze, Českých Budějovicích, Benátkách, Hradci Králové, Plzni, Karlových Varech, Liberci nebo Kroměříži. Stojí i na univerzitách v Tel Avivu a Oxfordu. Dosud poslední lavičku instalovali letos v září v Černošicích.

Loni v červnu bylo po Havlovi pojmenováno náměstí v izraelské Haifě. Ulici po Havlovi v zahraničí už dříve pojmenoval polský Gdaňsk a jméno politika a dramatika nese i ulička a přilehlý parčík v centru polské Opole. Ve francouzském Štrasburku byla Havlovým jménem nazvána jedna z budov Evropského parlamentu a v Paříži byla v listopadu 2013 slavnostně otevřena Knihovna Václava Havla. V irském parlamentu byla v červnu 2015 odhalena bronzová busta Havla. Umístění sochy připomínající Havlův odkaz iniciuje Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla. Dílo autorky Barbory Daušové by mělo stát v Praze.

Odkaz bývalého českého prezidenta bude připomínat i nový zvon Václav, který by se měl v příštím roce rozeznít v kostele sv. Havla na pražském Starém Městě. Zvon by měl být vysvěcen letos v prosinci a rozeznít se má v lednu 2017.