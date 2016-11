Pilot Imrich Gablech oslavil 101. narozeniny

Havlíčkův Brod – Imrich Gablech, jeden z posledních žijících československých veteránů druhé světové války a pilotů v barvách britské RAF, oslavil v pátek doma se svými nejbližšími své sté první narozeniny.

Veterán Imrich Gablech byl vloni povýšen do hodnosti brigádního generála. Foto: Deník/Jaromír Kulhánek

Domů se vrátil před časem po několikaměsíční hospitalizaci v havlíčkobrodské nemocnici. Tam také vloni převzal dekret prezidenta Miloše Zemana, který ho povýšil do hodnosti brigádního generála.

Ze Sibiře do Británie

Imrich Gablech se narodil 4. listopadu 1915 v Hrachovišti na Slovensku. Ve svých jednadvaceti letech se přihlásil do výcviku v rámci akce 1 000 pilotů republice. Po vzniku Slovenského štátu odletěl s letadlem do Polska. Protože ale ze Slovenska dezertoval, byl na podzim 1939

Rusy zatčen a obviněn ze špionáže. Téměř dva roky strávil v sovětském gulagu na Sibiři.

Po vypuknutí druhé světové války byl ze zajetí propuštěn. Dostal se do Velké Británie. Chtěl opět létat, ale podlomené zdraví mu to nedovolilo. Na letištích přesto zůstal a šéfoval letové kontrole. Po válce se vrátil do Československa. Po únoru 1948 musel z armády odejít a pracoval jako dělník.

Gablech je držitelem řady vyznamenání a ocenění včetně Řádu bílého lva za zásluhy o obranu a vynikající bojovou činnost či polského vyznamenání Komandérský kříž za zásluhy Polské republiky. Vyznamenán byl i na Slovensku.