Piráti a SPD ve Sněmovně, TOP 09 mimo, říká průzkum CVVM

Volby do Sněmovny by podle aktuálního modelu společnosti CVVM vyhrálo s velkým náskokem hnutí ANO. Zastoupení v dolní komoře Parlamentu by obhájily také ČSSD, KSČM, ODS a KDU-ČSL. Do Sněmovny by podle modelu nově vstoupili Piráti a hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Naopak TOP 09 by nepřekonala pětiprocentní volební práh.

Podle modelu by ANO získalo 30,9 procenta hlasů. Proti červnovému průzkumu CVVM by hnutí oslabilo o 3,1 procentního bodu, přesto by si udrželo výrazný náskok před svými politickými soupeři. Sociální demokraty řadí CVVM na druhé místo se ziskem 13,1 procenta hlasů. ČSSD si v průzkumu této společnosti jako jediná ze stran nyní zastoupených ve Sněmovně od června polepšila, získala by o 1,1 procentního bodu více hlasů a posunula by se před KSČM. Komunisty podle modelu podporuje 11,1 procenta voličů, o 3,4 procentního bodu méně než v červnu. ČTĚTE TAKÉ: Vláda rozdává a neinvestuje, kritizuje ODS návrh rozpočtu Občanské demokraty by podpořilo 9,1 procenta dotázaných, což je o 1,9 procentního bodu méně než v červnu. Na páté místo by se posunula SPD, kterou by volilo 7,3 procenta dotázaných, o 2,8 procentního bodu více než v červnu. Pirátům slibuje model 6,4 procenta hlasů, což by znamenalo přírůstek 2,9 procentního bodu. Lidovce by podpořilo 6,2 procenta voličů, o 1,3 procentního bodu méně než v červnu. TOP 09 by podle průzkumu získala 4,4 procentního bodu. Proti červnu by ztratila 2,1 procentního bodu a zaostala by za volebním prahem o 0,6 procentního bodu. Tato hodnota se většinou pohybuje v rámci statistické chyby, která ve většině průzkumů činí kolem dvou procentních bodů. Společnost CVVM ve zveřejněném průzkumu velikost statistické chyby neuvedla. ČTĚTE TAKÉ: Bookmakeři: Volby vyhraje ANO, ovšem 27 procent nezíská Průzkum CVVM se uskutečnil od 4. do 14. září, odpovídalo v něm 970 respondentů.

Autor: ČTK