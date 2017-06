Piráti chtějí povinné zveřejňování příjmů všech zastupitelů

Necelá polovina pražských zastupitelů dosud zpřístupnila svá majetková přiznání na internetu. Piráti navrhují, aby zveřejňování příjmů bylo povinné.

Návrh Jakuba Michálka prošel začátkem měsíce kontrolním výborem. Do programu včerejšího zastupitelstva, posledního před prázdninovou přestávkou, se ho Pirátům prosadit nepodařilo.

Podle platného etického kodexu předávají zastupitelé svá majetková přiznání, předsedkyni kontrolního výboru a to vždy do poloviny roku za rok předchozí. Kdokoliv má pak možnost vyžádat si nahlédnutí do dokumentů, které jsou uložené v trezoru. Povinně udávané jsou přitom jen ty příjmy, které souvisejí s funkcí, nikoliv zisky např. z podnikání.

29 zastupitelů z celkových 65 má v tuto chvíli své příjmy za rok 2015 dobrovolně zveřejněné také na magistrátních webových stránkách. Nejvstřícnější jsou v tomto ohledu zastupitelé za Trojkoalici, Piráti a komunisté. Majetková přiznání zveřejnili všichni členové těchto klubů. V případě TOP09 tak učinila polovina členů. U sociálních demokratů se k tomu odhodlali tři zastupitelé z devíti, v rámci hnutí ANO čtyři ze čtrnácti a v klubu ODS nikdo.

Bříza: není to fér!

„Alarmující je podle mě především přístup ANO a ČSSD, protože jsou v Radě a řada jejich zastupitelů má dobře placená místa v dozorčích radách městských firem. Primátorka Krnáčová jde sice ve vlastním úsilí o transparentnější městskou politiku příkladem její příjmy na webu jsou. Většina jejích kolegů ji ale nenásleduje," upozornil šéf klubu Pirátů Michálek.

Podle něj by povinné zveřejnění příjmů na webu, a tedy zlepšení dostupnosti informací, jednoznačně napomohlo prevenci proti korupci i střetu zájmů. Podle opozičního zastupitele Petra Břízy (TOP09) není požadavek Pirátů příliš férový: „Jsou velké rozdíly mezi zastupiteli. Někteří sedí v Radě a městských firmách, jiní mají jako ‚neuvolnění' odměnu zhruba 4 tisíce měsíčně. Proto jsou z mého pohledu platná pravidla zveřejňování u kontrolního výboru dostatečná."

Odměny politiků

Podle Michálka byla impulzem k jejich požadavku stížnost zastupitelky Moniky Krobové Hášové (ČSSD). Michálek ji prý vyzval, aby do svého oznámení u kontrolního výboru doplnila informaci o odměnách za práci v dozorčí radě Pražské energetiky. Hášová si následně stěžovala, že kolega zastupitel výši jejích odměn (přes 1,1 milionu za rok 2015) zveřejnil a použil ji jako argument o údajné „politické trafice".

V reakci na poslední návrh Pirátů pak Krobová Hášová uvedla: „Určitě o tom budeme debatovat, na kontrolním výboru jsem hlasovala pro případné zveřejňování. Nyní máme platný etický kodex a pan Michálek porušil současná pravidla. Jsem pro změnu," prohlásila politička, jejíž majetkové přiznání zatím na webu není.

To platí taky o šéfovi klubu hnutí ANO Michalu Haškovi, který je členem dozorčích rad Pražské plynárenské, Pražské strojírny a Kolektorů Praha. V dozorčí radě Pražské energetiky zasedá také zastupitel ČSSD Karel Březina, nedávno vyslýchaný kvůli podezření z korupce v dotacích pro fotbalový svaz. Ani on do uzávěrky neodpověděl, jestli se chystá své příjmy dobrovolně zpřístupnit na webu. Naopak zastupitelka za ANO Eliška Kaplický Fuchsová, která v žádné firmě napojené na město nefiguruje, prý se zveřejněním příjmů nemá problém.