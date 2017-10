Piráti jsou připravení být v opozici i ve vládě. Bartoš: Antikampaně ustojíme

Pirátská strana nejde do letošních voleb s úmyslem pouze překročit pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny, za cíl si dává zisk alespoň desetiny hlasů. Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že vyšší mandát by umožnil prosadit víc z programu.

Piráti jsou podle něj v případě vstupu do Sněmovny připraveni být v opozici, ale i vstoupit do vlády, pokud budou naplněny podmínky povolební strategie. Podporu kabinetu podmiňují mimo jiné tím, že do něj nebudou nominováni nekompetentní lidé nebo politici s korupční historií.

Bartoš řekl, že cíl získat deset procent hlasů je současně ambiciózní i střízlivý a vychází z průzkumů veřejného mínění. "Já si myslím, že protože jsme nelhali v kampani, pokračujeme v té pozitivní komunikační linii a máme dobrý program, tak že ustojíme i nějaké ty antikampaně, které v závěru volební kampaně očekávám," uvedl.

Alespoň desetiprocentní zisk má být klíčem k tomu, aby strana měla větší možnost prosadit své myšlenky. "Míra toho, jak budeme moci uplatnit náš program, je přímo úměrná mandátu, který dostaneme. Takže naše meta není 'dostaneme se do Sněmovny, jupí'. Chceme být relevantní silou," vysvětlil Bartoš.

Přirozeného partnera mezi ostatními stranami pro Piráty Bartoš nevidí. "Struktury a principy fungování stran jsou hierarchické, autoritativní, strany často nedodržují vlastní stanovy a nikdo to neřeší. Byli bychom rádi, kdyby se demokratizovaly, odhodily by lidi s korupční minulostí, pak samozřejmě povolební partnerství je možné," uvedl.

Požadavek na to, aby případní partneři Pirátů nenominovali do vlády lidi s problematickou minulostí, má strana ve své povolební strategii. "Protože jsou (právně) nevinní, tak si Piráti uzurpují právo říct, které osoby to jsou. A my nejsme benevolentní ke lhaní, korupci nebo vině, která z pozice té funkce na historických kauzách prostě byla, ale odskákal to třeba nějaký úředník," vysvětlil Bartoš.

Případná dohoda s hnutím ANO na celostátní úrovni by byla podle Bartoše komplikovaná mimo jiné kvůli vyšetřování jeho nejvyšších představitelů Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka kvůli případu Čapího hnízda. "Není řešení, že někdo se oficiálně vzdá funkce, ale pak ji řídí, nebo že vezme své firmy a převede je na manželku," uvedl.

Z osobní zkušenosti má navíc dojem, že Babiš nedodržuje sliby i kvůli tomu, že za ním stojí mediální dům Mafra, který je nyní součástí Babišových svěřenských fondů. "Když vám někdo lže a neplní slib, tak takový závazek jako koaliční smlouva nemá smysl, když do toho vstupujete s tím, že potenciálně vás ten člověk podtrhne," konstatoval.

Strategie Pirátů počítá s tím, že strana den po volbách vytvoří vyjednávací tým a stanoví, s jakými stranami a v jakém pořadí jednat. Vyjde přitom z programu, zvolených poslanců, důvěryhodnosti či vystupování stran v kampani.

"Pokud budeme mít na základě výsledků voleb odpovídající mandát, jsme připraveni jednat o účasti ve vládě s cílem prosadit maximum programu, ačkoliv velmi dobře zvládneme i roli tvrdé, ale konstruktivní opozice," stojí v dokumentu.