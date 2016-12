Piráti konzultovali svůj volební program s exministry za ODS

Praha - Česká pirátská strana konzultovala svůj volební program s bývalými ministry za ODS Vlastimilem Tlustým a Martinem Kubou. Piráti ale chtějí oslovit i zástupce dalších stran a experty, například kvůli postavení vojenské rozvědky. Neznamená to však, že by tito lidé program strany tvořili, oznámil dnes předseda pirátů Ivan Bartoš. Záznamy o všech schůzkách strana vede ve veřejném registru lobbistických kontaktů, poznamenal.

Ivan BartošFoto: Deník/Martin Divíšek

Exministra financí Tlustého podle Bartoše oslovila strana kvůli modelu státem garantovaného základního nepodmíněného příjmu, který by chtěli prosazovat. Podobnou myšlenkou se zabýval i Tlustý, neznamená to ale, že by měl vytvořit finanční program pirátské strany, zdůraznil Bartoš.

S někdejším ministrem průmyslu Kubou se Piráti radili v otázkách mezinárodních obchodních smluv. Kvůli kontroverzní Obchodní dohodě proti padělatelství (ACTA) oslovili i předsedu vlády a ČSSD Bohuslava Sobotku. Chystanou změnu zákona o vojenském zpravodajství pak kvůli zásahu do soukromí chce Bartoš konzultovat s bývalým šéfem BIS Jiřím Růžkem nebo někdejším ministrem obrany Vlastimilem Pickem.

Konzultace mají podle Bartoše význam pro případné získání nových pohledů, vyjasnění si sporných částí, nebo naopak upevnění postojů pirátů. "Věřím, že tenhle postup svůj význam má. Jen hlupák je uzavřený do sebe a neschopen reflexe střílí bonmoty v oblastech, kde mu chybí expertiza nebo tvrdá, nejen makroekonomická data," dodal Bartoš.

Piráti chtějí svůj program teprve představit. Do sněmovních voleb, které budou na podzim příštího roku, se rozhodli jít samostatně bez koaličního partnerství s dalšími stranami.

