Piráti se připojili k německým protestům proti TTIP a CETA

Praha - Rozproudit debatu o přínosech plánovaných dohod o volném obchodu se Spojenými státy (TTIP) a Kanadou (CETA) v Česku, podobně jako je tomu v Německu, chtějí čeští piráti. Happeningem na Rašínově nábřeží v Praze se dnes připojili k protestním akcím v Berlíně, Hamburku, Mnichově, Frankfurtu nad Mohanem, Kolíně nad Rýnem, Stuttgartu a Lipsku, kde demonstrovaly desítky tisíc lidí. Smlouvy podle předsedy pražských pirátů Ondřeje Profanta nehájí zájmy občanů, ale zájmy byznysu a velkých korporací.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/DPA/Arno Burgi

"Proto nikoho nepřekvapí, že jsou vyjednávány netransparentně. Je ale alarmující, že mají šanci projít přes kontrolu evropských politiků. Nevědomost a pasivita většiny lidí jim jen nahrává," vysvětlil Profant důvod akce. Připlutí "strýčka Sama" na náplavku a boj pirátů o české "národní pivo" Budvar ale za nepříliš příznivého počasí sledovaly jen zhruba dvě desítky příznivců strany.

Zatímco dohoda s USA ještě není hotova, CETA už v sousedním Německu míří k ratifikaci. Má snížit cla u 98 procent zboží a umožnit firmám, aby se u protistrany ucházely o veřejné zakázky. Podepsána má být na podzim během summitu EU s Kanadou. Proti dokumentu ale podalo společnou ústavní stížnost více než 125.000 Němců. Jde zatím o nejrozsáhlejší podobnou stížnost v dějinách Německa.

Největší zóna volného obchodu na světě

Dohody by měly vytvořit největší zónu volného obchodu na světě. Zastánci TTIP a CETA tvrdí, že přinesou zrychlení hospodářského růstu. Podle pirátské strany a dalších odpůrců by deregulace obchodu měla negativní dopady na evropské standardy potravin, ochrany životního prostředí, veřejných služeb i místní ekonomiky.

"TTIP navíc počítá s masivním zavedením problematických soudních arbitráží, kdy nadnárodní firma může zažalovat stát, pokud jí svou legislativou nepůjde na ruku. CETA zase obsahuje nepřijatelné pasáže týkající se autorského práva, jež obsahovala už jednou zamítnutá smlouva ACTA," uvedl mluvčí strany Mikuláš Ferjenčík.

Přijetí dohody by podle pirátů například pravděpodobně rozřešilo dlouholetý soudní spor o značku piva Budweiser, který by skončil v neprospěch českobudějovického Budvaru. Ještě horší by ale podle pirátů bylo ohrožení ochrany soukromí americkým firemním právem.

Přes průtahy podle zástupců Evropské komise vyjednávání o dohodě se Spojenými státy vstupují do zásadní fáze. Komise předpokládá ukončení rozhovorů ještě letos. Také Bílý dům nedávno uvedl, že Washington má stále v plánu dosáhnout dohody o volném obchodu s EU do konce letošního roku.