Pithart vyzval premiéra Sobotku k větší odvaze ve vystupování

Praha - Bývalý premiér a senátor Petr Pithart (KDU-ČSL) vyzval premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) k větší odvaze při vystupování. Po nedávné porážce v krajských volbách by podle něj měl předseda sociální demokracie hrát v zájmu své politické budoucnosti vabank. Pithart se tak vyjádřil v úterním pořadu České televize Interview 24.

Petr Pithart. Foto: ČTK

Sociální demokracie, která měla v minulém funkčním období jedenáct hejtmanů, zvítězila pouze v Jihočeském kraji a na Vysočině. Vyvolalo to spekulace o Sobotkově budoucnosti v čele strany.

Premiér by měl hrát trochu víc vabank

Pithart připustil scénář, že Sobotka i po jarním sjezdu zůstane předsedou a doplatí až na sněmovní volby na podzim 2017. Pro odvrácení pádu by měl současný premiér podle Pitharta vystupovat razantněji. „Právě proto, že je nyní v takové tísni, by měl trochu víc riskovat a hrát trochu víc vabank," řekl předseda federální vlády z let 1990 až 1992.

Vedení ČSSD po volební porážce kritizoval také prezident Miloš Zeman, který v úterý na Hradě přijal úspěšného jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu. Pithart to vnímá jako signál. „To je utkvělá myšlenka stará 12,5 let. Prostě Sobotka musí být zničen," poznamenal. V roce 2003 byl podle médií Sobotka jedním ze sociálních demokratů, kteří nepodpořili Zemana proti Václavu Klausovi v prezidentské vol­bě.

Pithart dodal Sobotkovi odvahu i v Rudolfinu

Pithart věří, že Sobotka má sílu případné útoky ustát. „Samozřejmě ve straně má spoustu nepřátel, a ti jsou ještě zezadu podporováni z Hradu. Jestli to bude hrát při zdi, tak to stejně asi neuhraje a ještě po něm zůstane taková pachuť," řekl.

Premiérovi se snažil dodat odvahu také minulý týden při projevu v Rudolfinu na oslavě nedožitých 80. narozenin Václava Havla. V projevu připomněl, že se Česká republika „račím pochodem" vzdaluje Evropské unii a Západu. Vládu vyzval, aby proti tomu hlasitěji vystupovala.

Publikum v Rudolfinu ocenilo jeho vyjádření potleskem vestoje. Projev vyvolal takový ohlas, který samotného Pitharta zaskočil. „Byl pro mě šok, kolik lidí mně děkovalo za statečnost," řekl.

