Pitva prokázala, že ženu zabila hlavice rentgenu. Nemocnice pochybení odmítá

Policie šetří smrt seniorky, na kterou spadl rentgen, jako trestný čin usmrcení z nedbalosti.

Rentgen - ilustrační fotoFoto: Deník / Maruš Vilém

Kriminalisté stále vyšetřují tragickou smrt 80leté pacientky, na kterou v Masarykově nemocnici v Ústí spadla hlavice rentgenu. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Známé jsou také výsledky nařízené pitvy. „Jak ukázala soudní pitva, seniorka zemřela na následky zranění, které odpovídají pádu části rentgenového zařízení na její tělo,“ upřesnila Hyšplerová.

Hlavice rentgenu se uvolnila ve čtvrtek dopoledne při běžném vyšetření pacientky, která se dlouhodobě léčila s onemocněním plic. Těžký zářič spadl seniorce přímo na hrudník. I přes okamžitou pomoc zdravotníků na následky těžkého poranění zemřela.

Podle trestního zákoníku může jít do vězení až na šest let ten, kdo porušil povinnost vyplývající z jeho zaměstnání. Pochybení personálu či podcenění technických kontrol ovšem nemocnice odmítá. Přístroj však měl údajně technické problémy už delší dobu. „Zdravotnický personál si na přístroj od doby, co ho na oddělení dali, stěžoval. Byl poruchový,“ uvedl Ústeckému deníku zdroj blízký nemocnici.

Rentgen Visaris Vision C vyrobený v Srbsku prošel v červnu letošního roku bezpečnostně technickou kontrolou. Potvrzení platilo na půl roku, tedy až do 21. prosince 2017. Příčina neštěstí tak zůstává záhadou. Ve hře může být technická závada nebo vada při výrobě.

Vedení ústecké nemocnice zastavilo provoz i druhého stejného rentgenu, který využívala. Vyšetření pacientů dále zajišťují tři jiné rentgeny - Siemens Luminos DRF MAX a dva přístroje od švýcarské společnosti Swissray.

Ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní Josef Liehne doplnil, že radiodiagnostické oddělení nadále funguje v provizoriu. „Vyšetření probíhají také ve spolupráci s nemocnicemi Krajské zdravotní v Děčíně a Teplicích. Kapacita ostatních přístrojů v Krajské zdravotní však plně nepostačuje pokrýt potřeby ambulantního provozu, a proto některé pacienty odkláníme do jiných zdravotnických zařízení,“ dodal Liehne.

Do Ústí se dva kusy srbského rentgenu dostaly v roce 2015. Jejich dodavatelem je společnost FOMA Medical z Hradce Králové, která vyhrála výběrové řízení. Nabídla nejnižší cenu. Za obě zařízení nemocnice tehdy zaplatila více než 7 milionů korun bez DPH.

Denně poruchovým rentgenem prošlo až 150 pacientů. Teď jsou oba přístroje odstavené a nemocnice podle mluvčího Iva Chrásteckého už nebude přístroje od srbského výrobce využívat.

Jak uvedla Česká televize, rentgeny od společnosti FOMA Medical mají nemocnice po celé republiky, vedle Ústí nad Labem například také v Karviné, Mikulově, Ostravě, Slaném, Světlé nad Sázavou či v Třebíči.