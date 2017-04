Placené otcovské volno nebude pro každého

Konec zmatků. Zákonodárci posvětili „dovolenou" pro tatínky.

Ono to ještě neplatí? divili se novopečení tatínkové, když zkraje roku volali na úřady a ptali se, kdy a jak mohou nastoupit na týdenní placené volno.

Zákon ale v té době nebyl schválen, došlo k tomu až tento týden, kdy normu většinou hlasů potvrdil i Senát. Zbývá už jen podpis prezidenta a první tatínkové by na týdenní volno mohli nastoupit v lednu 2018.

Jak to bude fungovat? Otcovské volno náleží mužům, kteří jsou v matrice zapsáni jako otcové dítěte, případně jim bylo soudem přiznáno náhradní rodičovství. Nastupuje se na něj do šesti týdnů po narození potomka, a to i v situaci, kdy je žena ještě v nemocnici.

Nová „dovolená pro tatínky" je dávka z nemocenského pojištění, podobá se stávající mateřské. Tatínkové budou pobírat 70 procent platu. „Stejně jako u ostatních dávek nemocenského pojištění bude mít člověk povinnost uplatnit nárok na výplatu dávky prostřednictvím svého zaměstnavatele, a to na předepsaném tiskopise. Tiskopis bude k dispozici na webových stránkách ČSSZ nebo na okresních správách sociálního zabezpečení. Formulář vyplní žadatel o dávku sám, nebude ho potvrzovat nemocnice ani lékař," popsal pro Deník Petr Sulek z ministerstva práce a sociálních věcí. Zaměstnavatel pak žádost o proplacení otcovského volna pošle na „sociálku". Ta zpravidla nebude vyžadovat doložení rodného listu (ani potvrzení lékaře o narození dítěte), údaje si případně prověří v registru obyvatel.

A POJISTKU PLATÍTE?

Placené týdenní volno ale nebude automaticky náležet všem. „Otcovská je dávka nemocenského pojištění a bude poskytována zaměstnancům a těm OSVČ, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění," zdůrazňuje Sulek.

Smůlu tak mají třeba tatínkové-studenti (pokud si neplatí nemocenské pojištění třeba při práci). „Stejně jako na dávku nebude mít nárok ten otec, který nepracuje, i když bude veden na úřadu práce v evidenci uchazečů o zaměstnání," dodává Sulek.

Trochu komplikovanější je i situace u zmíněných OSVČ. Zatímco zaměstnanci si nemocenské pojištění platí povinně, OSVČ dobrovolně. U živnostníka je tedy nutné, aby při žádosti na „sociálce" dokázal, že si platil pojistné aspoň tři měsíce před žádostí. Jak doplňuje mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová, novopečení tatínkové se ale nemusejí bát kontrol. „Na dávku lze pohlížet jako peněžitou pomoc v mateřství, lidově mateřskou, které se kontroly netýkají. Kontroly se týkají lidí, kteří marodí tzv. na neschopenku," říká Buraňová.

REKORDMANI Z ASIE

Týdenní placené volno vyjde státní kasu na 392 milionů korun. Na daních a pojistném se navíc vybere o 373 milionů méně. Týden volna mají v EU například Maďaři. Rakušané či Poláci mají dva týdny, Slováci naopak žádné volno nemají. Nejvíce – 28 týdnů – zůstávají doma Francouzi. Ve světě jsou rekordmany Korejci (53 týdnů) a Japonci (52 týdnů.)