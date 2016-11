Plácli si. A teď budou volit hejtmana

Jižní Čechy - Koaliční smlouvu o spolupráci při řízení kraje v dalších čtyřech letech ve středu krátce před půl osmou podepsali zástupci ČSSD, hnutí Ano a Jihočeši 2012.

Zástupci ČSSD, hnutí Ano a Jihočeši 2012 podepsali ve středu večer koaliční smlouvu.Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Podle krajské předsedkyně hnutí ANO se ale koalice nerodila snadno. "Byla i bouřlivá období, ale spory jsou za námi a já se těším na spolupráci v našem kraji," řekla ve středu před podpisem smlouvy Radka Maxová.

Nesnadná byla vyjednávání i dle slov lídra ČSSD a hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. "Někde to bylo jednoduché, v některých záležitostech jsme se museli domlouvat a hledat kompromisní řešení," uvedl Jiří Zimola s tím, že bouřlivé diskuze se vedly především ohledně krajského školního hospodářství, rozdělení kompetencí mezi Ivanou Stráskou a Lucií Kozlovou v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví a věcí týkajících se dopravy.

Poprvé projde koaliční dohoda zátěžovou zkouškou už ve čtvrtek, kdy se bude při jednání krajského zastupitelstva od 9 hodin rozhodovat o příštím hejtmanovi a náměstcích. Dle dohody by mělo v 11členné krajské radě zasednout po pěti zástupcích z ČSSD a ANO, jeden post získají Jihočeši 2012. Hejtmanem by se měl stát Jiří Zimola (ČSSD), jeho první náměstkyní bude Lucie Kozlová (ANO), složení sedmi uvolněných radní by měli doplnit Ivana Stráská, Jaromír Slíva, a Jaromír Novák (všichni ČSSD), Jan Kubík (ANO) a Pavel Hroch (Jihočeši 2012).

"My si velice vážíme, že se můžeme jako hnutí podílet na rozvoji kraje. Jsme rádi, že naše koaliční smoouva obsahuje i naše priority, které jsme slíbili našim volicům," řekl při podpisu koaliční smlovy Pavel Hroch.

