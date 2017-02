Plán předsedy: Polovina ministerstev i poslanců

Andrej Babiš novinářům řekl, že po volbách by rád zatočil s byrokracií. Koneckonců tento závazek obsahuje i nová publikace O čem sním, když náhodou spím.

"Je to taková vize rozvoje repubkiky do roku 2035. To doufám budeme jezdit do Brna za 40 minut a cestou elektronicky vyplníme a odešleme daňové přiznání."

Odmítl, že by za tři roky v tomto směru ve vládě nic neudělal. "Zjednodušili jsme daňový systém, přiznání je na dvou stranách, ale pochopitelně to není dost. Brání nám v tom na ministerstvu financí různé smlouvy s dodavateli IT systémů z minulosti. Chci to napravit, v září by měl být hotový nový zákon o dani z příjmu," řekl Babiš. Při uskuečňování ideje efektivního státu se chce inspirovat v zahraničí i návrzích ODS, která kdysi chtěla vládu se sedmi ministry. Šéf ANO by přivítal podobně štíhlý kabinet s jedním ministerstvem hospodářství. "Myslím, že by stačilo, kdyby v naší sněmovně sedělo 101 poslanců," uvedl dál.



Na dotaz Deníku, jak na jeho překvapivý návrh, aby viditelní členové ANO kandidovali z posledních míst, Andrej Babiš sdělil:"Byl to jen nápad, já to tak učiním a ostatní by to mohli také zkusit, ale nemusejí, záleží to na krajských organizacích. A hlavně by bylo zajímavé, kdyby to udělali pánové Sobotka nebo Kalousek, aby si otestovali svoji sílu."

Svým podnětem ovšem Babiš spolutraníky zaskočil. S nikým ho totiž nekonzultoval.

