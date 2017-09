Platy ve školství by se měly zvýšit. Prostředky na to jsou, řekl Zaorálek

Platy ve školství je třeba zvýšit, jinak budou lidé odcházet z tohoto odvětví a někdy i z Česka za vidinou vyšších příjmů. Ve Sněmovně to řekl ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek, který tak podpořil požadavky odborů. Díky růstu ekonomiky podle něj prostředky na zvýšení platů jsou.

"To, co dnes říkají odbory, je v souladu s mým přesvědčením. Tato země je v pasti nízkých mezd. Jestli na to nebudeme reagovat, tak nám kvalifikovaní lidé budou odcházet nejenom ze školství, ale dokonce ze země. Prostě odejdou pryč, protože za ty peníze se nebude vyplácet kvalitní práci dělat. Tady jde strategicky o osud této země," řekl Zaorálek.

"Kdo bude zítra učit naše děti, když ti schopní odejdou ze školství? Jestli se nemá začít hroutit kvalita našeho školství, tak musíme něco dělat," uvedl. "V ekonomice rostou mzdy a my musíme dělat všechno pro to, abychom udrželi krok, jinak se nám ten systém rozpadne," poukázal na růst průměrných mezd v prvním pololetí.

Platy ve školství by se podle Zaorálka měly zvýšit už od 1. listopadu. Odmítl přitom spojování tohoto termínu s říjnovými volbami do Sněmovny, souvislost vidí s vývojem ekonomiky. "Tento rok, kdy máme přebytek 15 miliard, je evidentní, že ty prostředky jsou," řekl. Podle něj by se mělo v platech zohlednit to, že se zemi dobře daří.

Školské odbory vstoupily v úterý do stávkové pohotovosti. Uvedly, že jim vadí, že vládní koalice odkládá rozhodnutí o zvýšení platů učitelů a dalších pracovníků ve školství. Členové vlády se v pondělí shodli na tom, že chtějí učitelům přidat, ale nedohodli se na tom, od kdy a o kolik.