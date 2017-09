Platy ve veřejné sféře vzrostou, vláda dala nařízení zelenou

Zaměstnanci ve veřejné správě a členové bezpečnostních sborů, tedy policisté, hasiči či příslušníci vězeňské služby, dostanou od listopadu přidáno deset procent. Učitelé v regionálním školství o 15 procent, nařízení dnes schválila vláda.

Na zvýšení platů se koalice dohodla před dvěma týdny, dnes ministři schvalovali příslušná nařízení. Přidáno dostanou i vojáci.

O rozhodnutí kabinetu informovali na twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a jeho stranický kolega, ministr vnitra Milan Chovanec.

"Ekonomika roste a bezpečnostní sbory si zaslouží spravedlivý růst platů. Tarify vzrostou od listopadu o deset procent," napsal Chovanec. Dodal, že vláda vrátila bezpečnostním sborům všechno, o co byli kráceni v době ekonomické krize. "Plníme, co jsme slíbili," uvedl na twitteru místopředseda ANO a ministr obrany Martin Stropnický k růstu mezd, který se týká i vojáků.

Odboráři jsou kvůli růstu platů od 6. září ve stávkové pohotovosti, zrušit ji plánují po schválení nařízení.

Ve veřejných službách pracovalo loni podle informačního systému o průměrném výdělku 626 100 lidí - 410 800 žen a 215 300 mužů. Platil je stát a veřejné rozpočty. Průměrný plat loni činil 29.501 korun a za poslední tři roky se zvedl zhruba o 3500 korun. Čtyři pětiny pracovníků dělaly nemanuálně, zbytek manuálně. Ti, kteří pracují "hlavou", pobírali v průměru 32 237 korun. Polovina zaměstnanců měla přes 29 573 korun.

Manuální síly si vydělaly v průměru 18 880 korun, polovina z nich pobírala ovšem méně než 17.724 korun hrubého. Průměrná mzda podle statistiků v letošním druhém čtvrtletí činila v Česku 29 346 korun.

Průměrný výdělek zahrnuje tarif i všechny odměny, náhrady a příplatky, které představují velkou část hrubého platu. Tarif se podle profesí pohybuje od skoro poloviny do téměř tří čtvrtin vydělané částky. U učitelů a učitelek ve školkách činí 75 procent výdělku, u středoškolských pedagogů 70 procent, u lékařů specialistů 55 procent, u zdravotních sester 65 procent.

Podle návrhu by se měly upravit i příplatky. Příplatek za práci ve ztíženém prostředí by měl činit až 1800 korun místo nejvýš 1400 korun měsíčně. Zvednout by se měly i zvláštní příplatky.

Státní rozpočet bude podle podkladů pro vládu přidání v posledních dvou měsících roku stát 2,54 miliardy korun, v příštím roce pak 15,2 miliardy.

Zvýšení platů pro policisty a hasiče o deset procent vyjde v letošním roce zhruba na 451 milionů korun. V příštím roce bude na zvýšené platy u těchto bezpečnostních sborů z rozpočtu potřeba 2,9 miliardy korun.

Výdělky policistů, hasičů a dalších členů bezpečnostních sborů se naposledy zvyšovaly letos v červenci o desetinu. Za čtyři roky vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) bezpečnostním sborům přidala 25 procent, což představuje průměrně 5000 korun hrubého. Policejní sbor má zhruba 40 tisíc lidí, hasičů je přes 9700. Průměrný plat u policie i hasičů byl před zvýšením kolem 35 tisíc korun.