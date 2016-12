Platy vojáků a policistů by měly být vyšší, tvrdí experti

Kvůli válkám na Ukrajině a Blízkém východě i teroristickým útokům chtějí politici zlepšit kondici české armády a policie. S léčebnou kúrou začala vláda u mzdových výdajů, na kterých se v minulých letech úzkostně šetřilo.

Podle policejních odborářů a bezpečnostních expertů vykročili politici dobrým směrem, ale zatím jde jen o kosmetické úpravy bídného stavu bezpečnostních rezortů.

Vše zavinila finanční krize. Kvůli ní vláda Petra Nečase (ODS) snížila platy policistů o deset procent. Ti teprve letos našli na výplatní pásce částku, kterou mívali v roce 2010. Předseda nezávislých odborových svazů Policie ČR Milan Štěpánek ale tvrdí, že dorovnání platů na tuto úroveň zdaleka nestačí k tomu, aby se stav policie zlepšil. Na trhu práce totiž sbor nedokáže konkurovat jiným pracovním nabídkám ani vychovat zkušené profesionály. „Získáme nového člověka, ten u nás vydrží dva tři roky a pak zjistí, že nemá žádnou perspektivu.A jde raději prodávat do supermarketu, kde za stejné peníze nemusí riskovat zdraví a život," shrnuje problém Štěpánek.

Podle něj jsou největší potíže s náborem v Praze a středních Čechách. Také obyvatelé Karlovarského kraje se k policii nehrnou. Raději volí manuální práci v Německu. Jako dělníci si tam vydělají nejméně dvojnásobek toho, kolik činí policejní plat.

„Předal jsem panu premiérovi petici, kterou podepsalo 20 573 příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Naším cílem je prosadit zvýšení platů už od roku 2017 a zajistit jejich plynulý nárůst o deset procent v dalších třech letech. Pomohl by i náborový nebo jiný motivační příspěvek," doufá ve zlepšení situace Štěpánek a chválí vstřícný postoj vlády, která právě připravuje novelu služebního zákona.

Voják nebo vrátný?

Armáda získala mzdové přilepšení už v červenci roku 2015, kdy sněmovnou prošla novela zákona o vojácích z povolání. „Chystáme se na inventuru toho, co novela pro ozbrojené složky přinesla. Schopnost státu lidi zaplatit má ale nějaké limity," upozorňuje člen parlamentního výboru pro bezpečnost Bohuslav Chalupa (ANO).

Na první pohled nejsou platy vojáků nijak atraktivní. Vojín má minimální mzdu ve výši 11 000 korun. „To jsou ale jen služební tarify k jednotlivým hodnostem. Vojáci k základu ještě pobírají stabilizační příplatek ve výši sedm tisíc korun a příplatek na bydlení ve výši tři tisíce korun. Například rotmistr, což je jedna z nejčastěji obsazovaných hodností v armádě, má po sečtení tarifu s příplatky plat ve výši téměř 40 tisíc korun hrubého," zdůrazňuje tiskový mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Bezpečnostní expert Jaroslav Maršálek však namítá, že 40 tisíc korun dostávají pouze rotmistři se zvláštní specializací, a těch je málo. Je přesvědčen, že armádní platy nejsou dostatečně motivující.

„Bojeschopný voják potřebuje nejméně sedm let výcviku. Měl by být ochoten na sobě pracovat ve volném čase a podřídit profesi osobní život. Být bojovníkem, to není jen práce, je to povolání. Kdo ale bude ochotný takhle žít za jednadvacet tisíc měsíčně?" říká Maršálek. Podle něj bude mít se špatně placenými lidmi česká armáda vždy jen kvalitu ostrahy z firemní vrátnice.

Z vojáků, kteří buďto vydělávají více, anebo jsou takovými nadšenci, že navzdory nízkému platu práci obětují život, lze podle něj sestavit maximálně jeden prapor, tedy jednotku sestávající z pěti set lidí. Podle mluvčího obrany Jana Pejška si armáda na nedostatek zájemců nestěžuje.

„Letos jsme přijali 2148 nových vojáků z povolání a stanovený náborový plán splnili už v polovině roku. V tuto chvíli tak máme 23 tisíc vojáků. V roce 2017 chceme nabrat dalších 2000 lidí, do roku 2020 by měla mít armáda 27 tisíc vojáků," upřesnil mluvčí.

Základ platu

Vojenská hodnost/služební tarif (v Kč)

Vojín 11 000

Svobodník 21 110

Desátník 22 300

Četař 23 620

Rotný 27 550

Rotmistr 29 510

Nadrotmistr 31 490

Praporčík 33 670

Nadpraporčík 36 060

Št. praporčík 46 990

Poručík 31 690

Nadporučík 36060

Kapitán 41 530

Major 46 990

Podplukovník 52 450

Plukovník 63 380

Brigádní generál 74 310

Generálmajor 85 230

Generálporučík 96 160

Armádní generál 106 980

Zdroj: internetové stránky vlády

