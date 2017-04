Platy zaměstnanců NKÚ by měl upravit platový řád, navrhují poslanci

Platy zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu by měl nově upravovat Platový řád NKÚ, který by navrhoval prezident úřadu a schvaloval rozpočtový výbor Sněmovny. Stanovení platů zaměstnanců by tak nemělo být závislé na nařízení vlády, kterou úřad jako nezávislá ústavní instituce kontroluje.

Vladimír Koníček.Foto: ČTK/Zdeněk Němec

V návrhu novely zákona o NKÚ to navrhla skupina poslanců z kontrolního výboru. Poslanci poukazují na to, že NKÚ není správním úřadem a na jeho zaměstnance se nevztahuje služební zákon. Plat prezidenta, viceprezidenta a členů kolegia stanoví zákon o platech ústavních činitelů. Platy zaměstnanců však určuje zákoník práce v kombinaci s nařízením vlády, která je vrcholným představitelem výkonné moci. Orgány výkonné moci jsou přitom podrobeny kontrole NKÚ. V důvodové zprávě stojí, že současné platné nastavení mechanismu odměňování zaměstnanců tak odporuje požadavku institucionální nezávislosti NKÚ na výkonné moci. "NKÚ by měl být nezávislý, ale v platových otázkách je závislý na vládě a tato závislost se tímto odstraňuje," řekl předseda kontrolního výboru Vladimír Koníček (KSČM). Návrh poslanci předkládají se souhlasem NKÚ, uvedl. Poslanci předkládají svůj návrh tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvním čtení. Nejprve ho dostane k projednání vláda a bez ohledu na její stanovisko by se jím pak měla zabývat Sněmovna, pokud se k tomu ve zbytku volebního období dostane. Rozpočet NKÚ patří mezi vybraných šest rozpočtových kapitol, kterým návrh rozpočtu na následující rok schvaluje sněmovní rozpočtový výbor a vláda pak jeho rozhodnutí zapracuje do návrhu celkového rozpočtu. Na platy zaměstnanců úřadu a související výdaje šlo loni podle důvodové zprávy k návrhu téměř 251 milionů korun. Na letošní rok má NKÚ pro tyto účely 260,5 milionu korun.

Autor: ČTK