Plesy v Brně lákají na osobní číšníky i Leoše Mareše

Brno - Protančit noc, pochutnat si na luxusním rautu a promenádovat se ve večerní róbě. Takový plán má minimálně na jeden lednový nebo únorový večer mnoho Brňanů. Vrcholí totiž plesová sezona. Na některé plesy lidé stále seženou lístky.

Nejluxusnějším plesem sezony bude tradičně Ples jako Brno, který se koná 21. ledna. Zájemci o něj mají pořád šanci. „V současné době je vyprodaných devadesát procent vstupenek. Hlavním hudebním hostem večera bude zpěvačka Ewa Farna," pozvala mluvčí plesu Karolína Křenková. Hosty s nejdražší vstupenkou, za dvanáct tisíc korun, obslouží osobní číšník.

Známé hudební hosty nabídne i reprezentační ples brněnského hotelu International. Letos má podtitul Cesta do budoucnosti. „Koná se již po pětapadesáté. Hlavní program se odehraje v nově zrekonstruovaném Kongresovém centru. V duchu podtitulu večer obohatí moderní technologie. Jaké, to je překvapení, ale hosté zažijí třeba virtuální realitu," popsal organizátor Prokop Milata. I tento ples nabídne vystoupení známých osobností, moderovat jej bude Leoš Mareš, zahraje skupina No Name a hlavní hvězdou bude herečka Hana Holišová. Pořadatelé doporučují sladit oblečení do zlaté nebo stříbrné barvy.

Tipy na vybrané plesy v Brně∙Ples jako Brno: 21. ledna 2017 ve Fait Gallery, vstupenka Exclusive stojí 8 712 korun

∙Maškarní ples: 27. ledna 2017 v hotelu Myslivna, vstupné je 350 korun

∙Reprezentační ples Králova Pole: 11. února 2017 v kulturním centru Semilasso, vstupné je 450 korun

∙Tradiční ples v Brně: 11. února 2017 v Bobycentru, standardní vstupenka stojí 689 korun

∙Reprezentační ples hotelu International: 18. února v hotelu International, vstupenka do hlavního sálu je 4840 korun

* vstupenky na uvedené plesy jsou stále k mání

I další plesy mají doporučený dresscode. „Dámy by se měly vyhnout krátkým šatům a zvolit dlouhou róbu," doporučila majitelka společenského salonu Evanielle Elisabeth Novotná.

Podle ní letos ženy zazáří v pastelových nebo pudrových barvách, v letošní sezoně poletí i stříbrná a zlatá. „Z materiálů je módní krajka, letos jsou moderní splývavé šaty," řekla Novotná. Ženy by podle ní měly v salonech začít vybírat róby co nejdříve, během sezony už jsou často probrané.

Vystoupení brněnské rodačky Hany Holišové uvidí i hosté Tradičního plesu v Brně. „Lístků je stále dost, dostane se na každého," slíbila za organizační tým Veronika Dobiášová. Plesovou noc v maskách zažijí lidé, kteří si přijdou zatančit na Maškarní ples do hotelu Myslivna. „Přímo na místě bude možné si nechat masky na tvář i nalíčit," lákal vedoucí provozu hotelu Martin Katreniak.

Plesy pořádají i některé brněnské městské části. Třeba letošní královopolský reprezentační ples zpěvem doprovodí Petr Kolář. „Zájemci by si měli s nákupem vstupenek pospíšit, protože rychle mizí," poznamenala královopolská mluvčí Olga Pelcová.