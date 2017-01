Plošné přijímačky. Mají vůbec smysl?

INFOGRAFIKA - Letošní dubnová novinka vzbuzuje rozpaky. Především z praxe.

Povinné přijímací zkoušky na střední školy mají z maturitních oborů vytřídit žáky, kteří pro tento typ studia nemají předpoklady. Tak zní hlavní zdůvodnění letošního testování uchazečů o směry zakončené maturitní zkouškou. Jenže tato teze podle hlasů z terénu nebude platit.

„Společné přijímací zkoušky skončí fiaskem. Ministerstvo totiž ‚zapomnělo' nasadit tzv. nepodkročitelné minimum (cut off score). Každá škola si tak může stanovit jakákoli kritéria na přijetí. Jediné, co ředitele omezuje, je neschopnost odpovědných orgánů regulovat síť škol," míní Svatava Dvořáková, ředitelka Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko.

Ministerstvo školství kdysi skutečně plánovalo nastavit testy tak, aby prošli jen žáci, kteří je napíší na určitý počet bodů. To nyní padlo. Podle zákona musí školy dodržet pouze to, že při hodnocení přijímací zkoušky bude váha výsledku jednotného testu z matematiky a češtiny tvořit 60 procent, u sportovních gymnázií 40.

Hlavní je motivace

„Když se o školu bude ucházet 70 žáků a přijmout může třicet, test je seřadí podle kvality. Pokud bere sedmdesát dětí a přihlásí se jich 70 nebo méně, pak je samozřejmě jedno, jak test udělají," zcela otevřeně potvrdil slova ředitelky Dvořákové šéf Cermatu (organizace připravující maturity i testy pro přijímačky) Jiří Zíka.

Základním posláním novinky je podle něj motivace k intenzivnější přípravě na základní škole. „Zvýší se tlak na kvalitu znalostí, aby děti u testů uspěly," popsal Zíka Deníku. Žáci si budou moci na nečisto vyzkoušet svoje schopnosti už 8. února, kdy Cermat vyvěsí na svých stránkách ilustrační testy.

Vyhozené peníze

Svatava Dvořáková tvrdí, že školy mají na vybranou: buď zadat přísná kritéria pro přijetí a zůstat poloprázdné, nebo jít cestou nejmenšího odporu a nabrat žáky pro zachování učitelů, úvazků, existence. „Tím chci říct, že budeme za drahé peníze dělat to, co by mohly nadřízené orgány zařídit administrativním rozhodnutím."

Jiří Zíka je přesvědčen, že kvalitu žáků na některých středních školách by stanovení cut off score nezvýšilo: „Ředitelé, kteří by kvůli tomuto kritériu nezískali dost dětí po prvním přijímacím kole, by je přijali ve druhém, kde už by neplatilo. Za daného stavu financování regionálního školství, rozsahu středních a vysokých škol nemohou být přijímací zkoušky pojímány jako centrální sociální nástroj."

Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys soudí, že stanovení nepodkročitelného minima má i testologické nevýhody. „Budeme sledovat přijímací řízení včetně měřítek, jaká ředitelé zvolí, a ministerstvu poskytneme zpětnou vazbu. Předpokládám, že na naše zjištění bude možné reagovat a případně diskutovat o úpravách parametrů přijímacího řízení," řekl Deníku Andrys. Daleko víc mu vadí, že pro testování byly zvoleny dva předměty. „Z našeho pohledu by bylo mnohem efektivnější, kdyby se ověřovaly obecné studijní předpoklady, a když už byly vybrány čeština a matematika, měly by být otázky koncipovány tak, aby ověřily studijní předpoklady v těchto předmětech."

Andrys soudí, že soustředěním na přípravu k testům z matiky a češtiny budou v sedmém a osmém ročníku ZŠ ostatní předměty trpět. „Ověřování studijních předpokladů by bylo zárukou, že vzdělávání nebude směrováno k jedinému cíli, totiž úspěchu u přijímaček," míní náměstek školní inspekce.

Ředitel Cermatu Zíka mu však oponuje: „Pokud dítě nepřichází s pracovními návyky a nic faktického neumí, studijní předpoklady mu na střední škole nepomohou, neboť mu budou chybět základní vědomosti z matematiky a češtiny a s tímto deficitem se bude potýkat po celé studium."