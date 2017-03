Plzeň zažila další policejní razii. Tentokrát dorazil i ministr vnitra Chovanec

Policisté a strážníci navštívili celkem 7 heren a barů v centru města.

Dvě desítky policistů a strážníků během páteční noci vyrazily do ulic. Plzeň zažila další velkou kontrolu heren a barů, která byla cílená na dodržování veřejného pořádku, rušení nočního klidu a také na to, zda v provozovnách nenalévají alkohol mladším 18 let. Letos to byla již třináctá akce v centru města.

Bezpečnostní akce se tento pátek zúčastnil i ministr vnitra Milan Chovanec, hejtman Josef Bernard, primátor města Martin Zrzavecký nebo policejní prezident Tomáš Tuhý.

Cizinci bez dokladů

Akce začala kolem desáté hodiny v Kollárově ulici, kde se nachází hned několik heren a barů. Policisté a strážníci zkontrolovali dvě provozovny, v nichž se nacházelo několik cizinců, kteří u sebe neměli doklady. Po poučení a prohledání tak putovali na služebnu. „Doklady u sebe nemám, nechala jsem je na ubytovně," odpověděla jedna žena policistům na dotaz, zda má u sebe občanský průkaz.

Čtěte také: Kamery v Plzni: Vidí kradená auta, fanoušky, ale řeší i zácpy

Celá akce po zdržení, které měli na svědomí demonstranti čekající na ministra Chovance, pokračovala na Americké třídě, kam už s policisity vyrazil i ministr, hejtman či primátor. „Situace na Americké třídě je dnes klidnější, než obvykle, pravděpodobně tady proběhlo nějaké avízo o akci. Je ale dobře, že je policie přítomna," řekl Chovanec, podle něhož podobné akce rozhodně mají smysl.

Přestupky ubývají

Pozitivní výsledek častých kontrol v centru Plzně potvrdila i policejní mluvčí Martina Korandová. „Za první dva měsíce loňského roku policisté z obvodního oddělení Plzeň – střed zaznamenali 135 přestupků, zatímco díky preventivním akcím jich za první dva měsíce letošního roku řešili pouze 59," řekla mluvčí.

Během akce Bezpečné centrum policisté navštívili sedm provozoven. Zkontrolovali 79 lidí, z nichž bylo 23 cizinců. Celkem čtyři z nich u sebe neměli platné doklady.„Jeden z mužů byl veden v Schengenském informačním systému z důvodu pátrání po pobytu pro justiční orgány jiného státu," dodala mluvčí. Kromě toho policisté se služebními psi našli u dvou osob omamné a psychotropní látky. Oba případy bude policie řešit jako přestupek.