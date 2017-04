Po 75 letech znělo Potůčkovo: Zůstal jsem sám, udejte nástupce

Prezident Miloš Zeman se letos při návštěvě Číny opět setká s prezidentem Si Ťin-pchingem. Poté se zúčastní konference o vybudování novodobé Hedvábné stezky. Řekl to nový ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Zároveň odmítl, že by byla v ohrožení Zemanova cesta do USA. Diplomaté podle něj nyní jednají o termínu a formátu setkání s Donaldem Trumpem, nikoli o jeho samotném konání.