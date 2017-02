Po padesátce bez práce? Problém mají už i čtyřicátníci

/INFOGRAFIKA/ - Je jí 52 let a na úřadě práce dostala radu: „Odstraňte ze životopisu letopočty a schovejte fotku." Jinak prý může zapomenout na to, že by si ji nějaká firma pozvala na pohovor. Neuspěla ani s žádostí o rekvalifikační kurz.

Zklamání při pokusech sehnat si práci zažívá stále více padesátníků. Nejen na tento konkrétní příklad člověka, který přišel ve zralém věku o zaměstnání, ale důchod má kdesi v nedohlednu, upozornilo sdružení Plus 50.

„Úřady práce se staly pouhým místem registrace nezaměstnaných," prohlásila Monika Červíčková, ředitelka iniciativy, která starším lidem bez práce pomáhá.

Počet nezaměstnaných v Česku klesá, jejich průměrné stáří však roste. Nyní je plná třetina nezaměstnaných starší padesáti let. Čtyři roky předtím to byla „jen" asi čtvrtina.

Vláda sice zaměstnavatelům, kteří vezmou do práce lidi starší 50 let, slíbila úlevy na sociálním pojištění po dobu jednoho roku. Zda je skutečně poskytne, záleží na úřednících. Ti často rozhodují v každém regionu jinak. I když podporu schválí, zaměstnanci jsou do roka zpět na úřadu práce.

Podle Červíčkové by si zaměstnavatelé měli starší lidi předcházet. Mohli by být přirozenými mentory mladších. Navíc se nestává často, že by odešli za prací jinam. Sdružení odmítá i námitku, že starší zaměstnanci nejsou flexibilní. „Jsou – zejména časově. Práci často věnují daleko více času než mladší generace," popisuje své poznatky Červíčková.

Lidé často nastupují do práce až ve 26 letech a posouvá se odchod do důchodu. „Blížíme se do doby, kdy člověk v padesáti nebude na konci kariéry, ale v polovině," říká ředitel personálně-poradenské společnosti McROY Czech Tomáš Surka.

Potíže se získáním nového místa přitom již hlásí i čtyřicátníci. „Je to časovaná bomba. S dětmi a hypotékami se snadno dostanou do dluhové pasti," tvrdí ředitelka. Podle Surky si ale ti kvalifikovaní zatím práci najdou.

