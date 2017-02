Po Praze budou jezdit tramvaje pojmenované po osobnostech MHD

Po Praze budou jezdit tramvaje pojmenované po významných osobnostech, které ovlivnily MHD, a významných zaměstnancích dopravního podniku. První nese od čtvrtka jméno olympijského medailisty ve vzpírání Václava Pšeničky, informoval pražský dopravní podnik (DPP). Ročně by měly být takto pojmenovány tři až pět tramvají.

Václav Pšenička žil v letech 1906 až 1961. Byl zaměstnancem pražských Elektrických podniků, předchůdce dnešního dopravního podniku. Stříbrné olympijské medaile získal ve 30. letech na hrách v Los Angeles a Berlíně. Kvůli hospodářské krizi neměl československý olympijský výbor dost peněž na cestu sedmi účastníků do USA, pořádaly se proto sbírky a Pšeničkovi přispěli zaměstnanci a správní rada firmy. V Elektrických podnicích pracoval od roku 1929 do roku 1951, kdy musel odejít do invalidního důchodu.

Čtěte také: Obliba tramvají roste, pomohly modré zóny



Cestující si budou muset chvíli počkat

Tramvaj pojmenovaná po Pšeničkovi bude mít evidenční číslo 9400 a speciální polep. Cestující se s ní zatím nesvezou. „Nové tramvaje musí nejdříve ujet sto kilometrů, aby bylo možné vychytat případné závady, a po jejich odstranění ještě dalších sto, aby byla jistota, že může do provozu s cestujícími. Potom teprve Drážní úřad vydá povolení k ostrému provozu," uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková.

Čtěte také: DPP chystá obnovu technologie v metru sloužící k bezpečnosti lidí