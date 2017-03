Pobyty pro astmatiky. Podle kontroly pojišťovna chybovala

Třetí největší zdravotní pojišťovna v Česku se vyhýbá soutěžím, tvrdí kontroloři ministerstva financí.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má problém. Dostala se do sporů s ministerstvem financí. Podle úředníků totiž nesoutěží zakázky. Vymlouvá se na to, že není veřejným zadavatelem. Jenomže to je omyl, upozorňuje resort financí po hloubkové kontrole v instituci. Postavil se tím i proti antimonopolnímu úřadu.

Konkrétní příklad: pojišťovna nesoutěžila ozdravné pobyty pro dětské astmatiky. „V roce 2015 se uskutečnilo jen jednací řízení bez uveřejnění," vytýkají instituci kontroloři. Pojišťovna oslovila jen jednu cestovní kancelář – společnost Kovotour plus. Té pak zakázku za 9 milionů zadala. Tím ale porušila zákon, konstatují inspektoři.

ZÁJEZDY BEZ SOUTĚŽE

„Pojišťovna nepostupovala hospodárně a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách," uvádí ministerstvo v protokolu, který má Deník k dispozici.

Pojišťovna se ale brání. Namítá, že není veřejným zadavatelem, a soutěžit proto nemusí. Mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová navíc upozorňuje, že v případě ozdravných pobytů instituce postupovala naopak nadstandardně.

„Důvodem, proč jsme hledali novou cestovku, byly totiž povodně v původně nasmlouvané lokalitě," říká Mazurová. Do zaplaveného místa měla dětské astmatiky dovézt společnost Kovotour plus, která předtím vzešla z veřejné soutěže. Kvůli počasí ale zakázku splnit nemohla. Pojišťovna tak podle mluvčí zvolila to nejjednodušší a nejkratší řešení – místo aby znovu vypsala soutěž, domluvila se opět s Kovotourem, že se o děti postará jinde.

Tento postup prověřoval také antimonopolní úřad a žádný rozpor se zákonem neshledal. „Tvrzení o porušení zákona je proto neopodstatněné," uvádí mluvčí Mazurová.

Podle tajemníka ministerstva financí Adama Vojtěcha se ale pojišťovna jen vymlouvá. „Veřejným zadavatelem rozhodně je. Na základě zákona hospodaří s veřejnými prostředky," tvrdí. Měla proto podle něj dát šanci většímu počtu cestovek. „Pokud vybraná společnost nemohla splnit smluvní podmínky, měla pojišťovna od smlouvy odstoupit a vysoutěžit si nového dodavatele," doplňuje Vojtěch. Zájezdy si tím podle něj mohla ještě zlevnit.

Dokládá to podle něj další případ, na který kontroloři narazili – zakázka na pojištění padesáti aut. Tu instituce nejprve také nesoutěžila. Místo toho oslovila jednoho makléře.

„Po kontrole ale vedení pojišťovny chybu uznalo," řekl Vojtěch, který sedí současně v dozorčí radě této pojišťovny. To potvrdila i mluvčí Elenka Mazurová.„I přes určitý rozpor výkladů jsme připomínku k našemu postupu uznali a výběr pojištění vozidel pro tento rok již proběhl bez využití makléře," uvedla.

ÚSTAVNÍ STÍŽNOST

Podle senátorky Aleny Dernerové ale inspekce ministerstva ukazuje, jak jsou zaměstnanecké pojišťovny zanedbané. Chybí podle ní veřejná kontrola, která by podobným nesrovnalostem zabránila. Spolu s dalšími osmnácti senátory se proto obrátila na Ústavní soud a napadla některá ustanovení zákona o zaměstnaneckých pojišťovnách. „Chceme, aby si klienti sami volili členy správních a dozorčích rad svých pojišťoven. Měli by mít také možnost do těchto kontrolních orgánů sami kandidovat," popisuje důvody stížnosti Dernerová. Dnes nic takového možné není. Zaměstnanecké pojišťovny jsou sice veřejné instituce, které hospodaří s veřejnými penězi, na jejich kontrole se ale podílejí jen politicky vybraní zástupci ministerstev, největších zaměstnavatelů a odborů. „Jsou tam dosazeni, aby hájili jejich zájmy," pokračuje Dernerová.

Na účty zaměstnaneckých pojišťoven přitom proudí stovky miliard. Klienty jsou čtyři miliony Čechů.