Počátek května bude chladný. Od poloviny měsíce začnou teploty stoupat

Počátek května bude ve znamení deště. Ve zbytku měsíce se bude postupně oteplovat a srážky by se měly dostat do průměru. Vyplývá to ze čtyřtýdenního výhledu počasí, který dnes na svém webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"V prvním květnovém týdnu bude pokračovat teplotně podprůměrné a srážkově nadprůměrné počasí druhé poloviny dubna," uvedli meteorologové. V příštím týdnu očekávají maximální denní teploty kolem 14 stupňů Celsia, což je ale pod dlouhodobým průměrem začátku května. Následně by se teploty měly dostávat převážně do obvyklých hodnot a postupně se zvyšovat až nad 20 stupňů Celsia v týdnu od 22. května. ČTĚTE TAKÉ: Povodňová situace se v noci zklidnila. Hladiny řek převážně klesají Déšť by se měl podle výhledu od druhého květnového týdne dostat do průměrných hodnot. V Česku je pro období mezi 1. a 28. květnem průměrný úhrn srážek 62 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1951 jich spadlo zatím nejvíc před sedmi lety, kdy meteorologové naměřili 134 milimetrů. Nejméně napršelo v roce 1992 s úhrnem 21 litrů na metr čtvereční. ČTĚTE TAKÉ: Jižní Čechy trápí sněhová kalamita, tisíce domácností bez proudu Dlouhodobá průměrná teplota pro období následujících čtyř týdnů je 13,4 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1991, kdy průměr činil 8,9 stupně Celsia. Zatím nejvyšší průměr 16 stupňů meteorologové zaznamenali v roce 2002. Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje opakovaně ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období. ČTĚTE TAKÉ: Čápata v Dubném nezvládla mrazivé počasí, všechna čtyři zahynula

Autor: ČTK