Počet obyvatel ČR za tři čtvrtletí stoupl na 10,572.400

Praha - Počet obyvatel Česka za tři čtvrtletí stoupl o 18.600 na 10,572.400 lidí. Podílela se na tom zejména migrace, do Česka se přistěhovalo o 12.600 lidí více, než se vystěhovalo. Nejvíce se přistěhovalo Slováků a Ukrajinců. Více lidí se také narodilo, než zemřelo. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

V prvních devíti měsících roku se živě narodilo 85.400 dětí, o 1200 meziročně více. Z toho se 48,6 procenta dětí narodilo svobodným matkám, což je meziroční růst o procentní bod.

Od ledna do konce září zemřelo 79.400 obyvatel Česka. Je to o 5000 méně než loni, kdy byl ale počet zemřelých za tři čtvrtletí nejvyšší za posledních 18 let.