Počtvrté v týdnu padly teplotní rekordy, v Plzni bylo 23,7 stupně

V Česku i v první dubnový den padaly teplotní rekordy, v tomto týdnu již počtvrté. Nová maxima dnes hlásí víc než polovina stanic měřících aspoň 30 let. Nejvyšší hodnotu ukázal teploměr v Plzni-Mikulce, 23,7 stupně Celsia. Dnešní teploty odpovídají průměrným maximům první poloviny června, uvedl na webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Teplotní rekordy padly přibližně na 55 procentech stanic měřících alespoň 30 let," napsali meteorologové. Současnému období by podle nich z hlediska dlouhodobého normálu odpovídaly maximální teploty mezi deseti a 14 stupni Celsia, dnes to ale bylo 19 až 23 stupňů. V tomto týdnu teploty překonávaly dosavadní maxima také v úterý, ve středu a v pátek

Pro stanici Plzeň-Mikulka není dostatečné dlouhá řada měření pro srovnání, protože nefunguje potřebných 30 let. Z dlouhodobě měřících stanic nejvíc bylo ve Staňkově na Domažlicku, kde dnešních 23,2 supně Celsia o rovné dva stupně převýšilo dosavadní rekord z roku 1990.

Stejnou teplotu jako ve Staňkově ukázal teploměr ve Slezské Ostravě, o desetinu stupně méně bylo v Poděbradech a Plzni-Bolevci. Dalších pět stanic dnes naměřilo rovných 23 stupňů Celsia, jsou to Neumětely na Berounsku, Vaňov v Ústí nad Labem, Dyjákovice na Znojemsku, Ostrava-Poruba a Karviná.

Na Moravě a ve Slezsku mají teploty podle předpovědi vystoupat vysoko nad 20 stupňů Celsia také v neděli, jinde v Česku meteorologové očekávají maxima od 17 do 21 stupňů. Od pondělí se má počasí ochladit.