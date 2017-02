Podání obžaloby na Agrotec bylo podle soudu důvodné

Obžaloba na hustopečskou firmu Agrotec ze svěřenských fondů ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše v kauze manipulace se zakázkami České pošty byla podána důvodně. Od podání obžaloby se však změnil zákon, podle něhož zanikne trestní odpovědnost firmy v situaci, kdy vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby zabránila protiprávnímu jednání svého zaměstnance. Vyplývá to z usnesení pražského městského soudu, který zastavil trestní stíhání firmy. Obžalovaný manažer firmy se zavázal dodržovat etický kodex holdingu Agrofert.

Obžaloba v jednom z bodů viní někdejší manažery Agrotecu Pavla Richtera a České pošty Patrika Zeithamla ze sjednání výhody při zadání zakázky kvůli dodávkám pneumatik pro státní podnik. Zeithaml podle spisu zařídil, aby pneumatiky dodával Agrotec. Obžaloba tvrdí, že to udělal tak, že se mu podařilo zrušit soutěž, ve které firma neuspěla. Pneumatiky pak dodávala na základě staré smlouvy z roku 2004, která se týkala ostravského odštěpného závodu pošty. V letech 2012 až 2014 pošta takovým způsobem od Agrotecu podle obžaloby nakoupila 12.512 pneumatik za více než 34 milionů korun v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.

Zeithaml také po domluvě s Richterem zařídil, aby byl zrušen tendr, který by dodávky bez výběrového řízení zastavil. Agrotec z něj byl vyloučen. Z textu vyplývá, že si oba manažeři tykali a porušili etické kodexy firem. Richter mimo jiné tím, že Zeithamla pozval na zájezd do Madridu, kde by navštívil zápas fotbalového klubu Real. Komunikovat spolu podle spisu přestali poté, co zjistili, že se o zakázky zajímá policie. Server Neovlivni.cz v minulosti uvedl, že Zeithaml popsal detaily kolem zakázek a stal se spolupracujícím obviněným. Richter naopak před policisty nevypovídal.

O zastavení trestního stíhání požádal soud Agrotec s odkazem na novelu zákona o trestní odpovědnosti firem, která začala platit loni v prosinci. "Soud shodně s podaným návrhem konstatoval, že společnost je obžalovaná z důvodu přičitatelnosti protiprávního jednání, kterého se měl dopustit Pavel Richter, jakožto její vedoucí zaměstnanec vykonávající řídící činnost, a to jménem, v zájmu i v rámci činnosti společnosti," stojí ve čtyřstránkovém usnesení soudu.

Soud dodal, že obžaloba byla směrem k Agrotecu podána důvodně, i když i státní zástupce v ní konstatoval, že firma udělala vše proto, aby se Richter takového jednání nedopustil. "Uvedené tvrzení bylo v době podání obžaloby platné, nicméně od podání obžaloby do současnosti došlo ke změně situace (…), byly stanoveny podmínky za nichž lze rozhodnout o zániku trestní odpovědnosti," stojí v usnesení. Soud konstatoval, že se Richter v pracovní smlouvě zavázal dodržovat etická pravidla holdingu Agrofert. Proto návrhu obviněné společnosti vyhověl.

S rozhodnutím nesouhlasí žalobce, který si podal stížnost. O případné zániku trestní odpovědnosti firmy a definitivním zastavení stíhání tak rozhodne pražský vrchní soud. V kauze bylo obviněno deset lidí a čtyři firmy.

