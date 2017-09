Podaří se zastavit mizení sýčků? Zahnízdili i v panelácích

/FOTOGALERIE/ Velmi nevalnou pověst přisoudili lidé v minulosti sýčkům. Jejich táhlé houkání, které se na venkově ozývalo poblíž osvětlených oken, označovali jako volání smrti. Ani když někdo „sýčkoval“, nebyl to důvod k optimismu. Pověra zapustila natolik silné kořeny, že vesničané tyhle nevelké sovy neradi viděli v okolí svých sídel. Neprávem; hnízděním v zahradách a sadech se starými stromy jim sýčkové byli náramně prospěšní. Loví totiž myši, jejichž stavy pomáhali usměrňovat.

Postupně tihle ptáci z naší krajiny téměř vymizeli. Donedávna hojný sýček obecný se ocitl na pokraji vyhynutí.

Zprávu, která nabízí naději, ohlásil ve středu Martin Šálek z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, který v rámci České společnosti ornitologické působí jako hlavní koordinátor ochrany sýčka.

Ornitologové letos ve středních Čechách a v Ústeckém kraji zkontrolovali 318 lokalit – a na 53 z nich nalezli celkem 63 samců sýčka. To v dnešní době znamená rekordní číslo – přičemž potěšující je, že pět osídlených lokalit bylo zcela nových a na dalších třech obsazených již v minulosti se počet houkajících samců sýčka zvýšil. „V několika vesnicích byli k naší obrovské radosti objeveni sýččí sousedé – v těsné blízkosti měli teritoria dva nebo dokonce tři samečci. Věc dříve běžná, nyní naprosto unikátní,“ upozornil Šálek.

Však také příznivci sýčků z řad ornitologů i široké veřejnosti dělají pro rozšíření těchto opeřenců vše, co mohou! Vyvěšují bezpečné budky, zabezpečují hnízdiště a starají se o místa, kde sovy loví potravu. Šálek také připomněl, že na pomoc sýčkům se podařilo vybrat 530 000 Kč, když přispělo již 550 lidí.

„Jen za prvních 24 hodin od první květnové výzvy přispěli lidé na pomoc sýčkům přes darovací portál darujme.cz stotisícovou částkou. Doposud se podařilo přes stránky www.birdlife.cz/sycek vybrat více než půl milionu korun – a příspěvky stále chodí,“ uvedla ve středu fundraiserka České společnosti ornitologické Lucie Hošková. S dodatkem, že přes darovací portál přichází také množství povzbudivých vzkazů. „A dokonce nabídky na pomoc v terénu, čehož si nesmírně vážíme,“ poznamenala Hošková.

Šalek k tomu vysvětlil, že peníze slouží na péči o potravní teritoria, na vytvoření hnízdních příležitostí – a také na odstraňování nebezpečných pastí vniklých lidskou činností. Jednou z viditelných aktivit je vyvěšování speciálních budek zabezpečených proti kunám a dalším predátorům (a případně i vybavených ohrádkou bránící vypadnutí mláďat). Zatím jich existuje 52. „V letošní sezoně je k hnízdění využilo osm párů sýčků – a minimálně na čtrnácti dalších místech sovám poskytly alespoň úkryt a místo k odpočinku,“ konstatoval Šalek.

Další člen sýččího týmu ornitologické společnosti Miroslav Bažant doplnil, že během podzimu se počítá s vyvěšením tří desítek dalších budek. Pro příští rok tak lze očekávat, že počet bezpečných hnízdění naroste. „Budky neumisťujeme nahodile, ale věšíme je cíleně do míst, kde se sýčci zdržují nejčastěji. Právě na takových místech je největší šance, že sovy budku osídlí,“ vysvětlil, čím jsou tyto předpoklady podložené.

Ornitologové zjistili, že vedle budek využili sýčkové k hnízdění i různé dutiny uvnitř lidských staveb. A nejde vždy jen o zemědělské objekty nebo vesnickou zástavbu. Několik párů letos hnízdilo i v panelácích!

Tam, kde bylo možno do hnízd nahlédnout, pozorovatelé napočítali dohromady 37 mláďat. „Hned několik jsme jich pak pozorovali i po vyvedení mimo hnízdní dutinu,“ podělil se Šálek o svou radost. Upozorňuje však, že zahlédnout vyvedená mláďata je obtížné a sledování se neobejde i bez notné dávky štěstí. Lze tudíž považovat za jisté, že počet odchovaných mláďat bude mnohem větší. Přesto tohle konstatování ještě nemusí být důvodem k optimismu: po opuštění hnízda to mláďata nemají jednoduché a dospělosti se dožije jen málokteré. Mnohá bohužel zahynou zbytečně. Pastmi, které je připraví o život, jsou třeba sudy s vodou na zahradách, nádrže s melasou, svislé trubky či okapy ústící do kanálků pod zemí. Na majitele nemovitostí ornitologové apelují, aby taková místa zabezpečili – jednoduché opatření totiž může chránit nejen sýčky, ale i další ptáky.