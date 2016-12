Podle Chovance by video s Forejtem měli prověřit státní zástupci

Praha - Státní zastupitelství by mělo prověřit, zda se kompromitující video, na němž je údajně zachycen končící šéf hradního protokolu Jindřich Forejt, nemělo sloužit k vydírání. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Nahrávkou by se podle něj měl zabývat i Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) kvůli Forejtově bezpečnostní prověrce.

"Je velkou otázkou, jak vyhodnotí státní zástupci informaci z médií, případně jestli přijde nějaké podání. Pokud ta nahrávka byla vytvořena za účelem vydírání pana Forejta, případně lidí z jeho okolí, nebo nějaké kriminální činnosti, tak by bezpochyby vyšetřování probíhat mělo," řekl Chovanec. Podle ministra jsou okolnosti vytvoření nahrávky zvláštní, stejně i to, že byla nabízena několika médiím. "Já zastáncem těchto estébáckých metod nejsem. Na druhou stranu, jsou tam pravděpodobně informace, které jsou závažné například pro získání nebo odebrání prověrky daného člověka, takže předpokládám, že NBÚ v této věci zahájí nějaké kroky," řekl. Výsledek jednání NBÚ Chovanec předjímat nechtěl. "Neznám celý obsah té nahrávky. Myslím si, že pan Forejt má právo se hájit a hájit se před orgány, které tu prověrku budou případně prověřovat," řekl. Ministr také ocenil Forejtovu práci na Pražském hradě, i když k ní měl v poslední době výhrady. "Forejta jsem považoval za schopného člověka, profesionála. V poslední době se tam množily určité chyby, já nevím, jestli byl původcem těchto chyb pouze pan Forejt," řekl. Forejt se v úterý ze zdravotních a osobních důvodů vzdal funkce hradního protokoláře. V poslední době čelil kritice kvůli několika chybám, například kvůli pozdnímu příjezdu na státní pohřeb na Slovensku či vyvěšení vlajky OSN místo Severoatlantické aliance. Média tento týden upozornila na existenci kompromitujícího videa, na kterém je údajně Forejt zachycen. Autentičnost záběrů se nepodařilo ověřit.

