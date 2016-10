Podle Kalouska mohou výsledky voleb rozhodnout o svobodě

Bechyně (Táborsko) - Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska mohou výsledky krajských voleb rozhodnout především o svobodě. "Občané vyjádří svůj názor, zda si přejí další posun k autokratičtějšímu řízení společnosti vzhledem ke státu a samosprávám," řekl novinářům Kalousek, který dnes těsně po 14:00 vhodil svůj hlas do volební urny v místě svého trvalého bydliště v Bechyni na Táborsku.

Miroslav KalousekFoto: Deník/Divíšek Martin

Krajské úřady by podle něj měly více fungovat a vystupovat jako servisní organizace, což by si, jak řekl, přál. "Doufáme, že se z krajů nestane vrchnost, která tu dnes zavádí nové pořádky," uvedl Kalousek.

Zdůraznil, že v případě krajských voleb nejde o volby druhé kategorie. "Často se jim tak říká, ale to není správné označení. Kompetence krajských zastupitelstev ovlivňují komfort našeho života veřejnými službami od rána do večera, ať už chceme, nebo ne," řekl Kalousek. Dodal, že TOP 09 věří v inteligenci svých voličů a nechce se pouštět do žádných odhadů možných výsledků. "Chci poprosit voliče, aby přišli k urnám. Svoboda každého z nás za tu dvacetiminutovou návštěvu stojí," řekl.