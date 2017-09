Podle ministerstva zahraničí mezi oběťmi hurikánu Irma Češi nejsou

/VIDEO/ Češi nepatří mezi oběti hurikánu Irma, který zasáhl Floridu a Karibik. Uvedlo to ministerstvo zahraničí. Podle informací z českých zastupitelských úřadů v USA a na Kubě se nikdo z českých občanů nedostal do akutní krizové situace. Ministerstvo zahraničí nadále důrazně nedoporučuje cesty do ohrožených oblastí.

dnes 12:44

"Podle naší ambasády ve Washingtonu by mezi oběťmi ani zraněnými Češi být neměli. Nemáme ani informace o tom, že by se někdo z Čechů dostal do krizové situace," řekla ČTK mluvčí ministerstva Irena Valentová. O českých obětech nemá zprávy ani velvyslanectví v Havaně. ČTĚTE TAKÉ: Miliony lidí jsou kvůli hurikánu bez energie, živel má na Floridě první oběť Ambasáda i české honorární konzuláty v Orlandu a Miami zaznamenaly v uplynulých dnech desítky telefonátů od českých občanů."Nejčastěji se lidé ptali na situaci na místě, jestli cestovat, nebo necestovat," popsala Valentová. Dodala, že ministerstvo důrazně nedoporučuje do rizikové oblasti cestovat. Lidem, kteří jsou na místě, radí diplomacie sledovat místní zpravodajství a dbát pokynů místních úřadů. Na Floridě jsou podle informací ministerstva až tisíce Čechů. Kromě početné krajanské komunity také turisté. Desítky českých klientů má v Karibiku CK Fischer."Všichni naši klienti na Kubě jsou naštěstí v pořádku a zůstávají ubytováni na hotelích. Mobilní síť funguje, takže jsme v neustálém spojení s našimi delegáty. ČTĚTE TAKÉ: Hurikán Irma dál řádí na Floridě, turistický průmysl hlásí miliardové škody V hotelích normálně teče voda a díky generátorům funguje i elektřina," řekl mluvčí Jan Bezděk. Dodal, že letiště ve Varaderu i v Havaně jsou nyní uzavřena a letecké společnosti řeší možnosti přeložení letů. Další velké cestovní kanceláře Exim tours a Čedok v oblasti klienty nemají. Hurikán Irma zasáhl Karibik minulý týden, v neděli se přehnal přes Floridu a postupuje na sever ke státu Georgia. Dnes hurikán zeslábl na nejnižší úroveň pětistupňové škály. Irmu provázejí ničivé záplavy a tornáda. Americký prezident Donald Trump vyhlásil na Floridě stav přírodní katastrofy. Zasažené oblasti zůstávají bez elektřiny, miliony lidí byly evakuovány. Zatím zemřeli tři lidé. Podívejte se na situaci na Floridě

Autor: ČTK