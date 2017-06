Podnikatel z Ostravy prodal alkohol školačkám, důsledky jsou katastrofální

Jednu ze svých největších životních chyb udělal osmačtyřicetiletý provozovatel menšího obchodu z Ostravska. Dvěma nezletilým dívkám ve věku dvanáct a třináct let prodal alkohol.

Školačky se opily, jedna skončila v nemocnici na jednotce intenzivní péče. Policie nakonec zjistila, odkud alkohol pochází. Podnikatele čekalo obvinění a nyní padl verdikt. Okresní soud v Ostravě mu vyměřil dva měsíce s podmíněným odkladem na zkušební lhůtu jednoho roku.

Na první pohled nijak přísný trest má však pro obchodníka katastrofální důsledky. S tím, co ho čeká, se svěřil Deníku, který jej navštívil přímo v jeho prodejně.

„Bylo to celé hodně nepříjemné. Policie, obvinění a teď trest. To ale není to nejhorší,“ řekl muž skládající zboží do regálů. Až později si prý uvědomil, co pro něj rozsudek znamená.

„Musím s obchodem skončit. Nesplňuji totiž podmínku bezúhonnosti. Už jsem si k tomu něco zjišťoval. Obchod na někoho přepíšu nebo ho prodám. Ale kdo ho koupí? Musím vyřešit i to, co se zásobami,“ zoufal si podnikatel.

Do problémů se dostal krátce před závěrem loňského roku, kdy do obchodu přišly dvě dívky.

„Vůbec mě nenapadlo, že jsou tak mladé. To by myslím nikdo netipoval. Vypadaly vyspěle, byly namalované a rozhodně se nechovaly jako školačky,“ vzpomínal muž, který připustil, že možná podlehl uvolněné atmosféře konce roku.

A zatímco jindy běžně požadoval předložení občanského průkazu při koupi alkoholu, tentokrát to neudělal. Zda tušil, že dívky ještě nemají osmnáct let, a přimhouřil nad tím oko, nebo ho zmátla jejich dospělá vizáž, si už nedokáže vybavit. „Je to už bezmála půl roku,“ pokrčil rameny.

Mladší ze školaček se rumem opila natolik, že u ní lékaři konstatovali intoxikaci alkoholem. Skončila na jednotce intenzivní péče.

Muž byl uznán vinným z trestného činu podání alkoholu dítěti. Hrozil mu až rok vězení. Dvouměsíční verdikt s podmíněným odkladem na jeden rok nabyl právní moci.

Policisté a strážníci v Moravskoslezském kraji řeší ročně několik případů opilých dětí. Někteří z mladých „popíječů“ skončili v nemocnici. Většinou se nepodaří zjistit, kde alkohol získali. Klasickou výmluvou bývá, že jim ho dal či koupil starší kamarád, kterého znají pouze jménem.

K TÉMATU

Dobrá zpráva: děti méně pijí alkohol, situace se zlepšila také u drog a tabákuPodle informací naší největší zdravotní pojišťovny v posledních letech klesá počet neplnoletých osob, které potřebují zdravotní péči kvůli problémům s alkoholem nebo drogami. „Za posledních pět let se počet klientů snížil

o dvaadvacet procent,“ uvedl mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý a dodal: „Ač se tento trend může možná zdát překvapivý, je v souladu s jinými studiemi zaměřenými na vývoj chování dětí a mládeže.“ Děti a mládež mají největší problémy s alkoholem, následují marihuana a pervitin.

To, že česká mládež ve srovnání s dřívějškem méně kouří, pije alkohol a užívá drogy, ukázala už loni například Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). „Podle ní mezi lety 2011 a 2015 výrazně poklesla konzumace alkoholu a rovněž pokračoval pokles zkušeností mládeže s nelegálními drogami. Pokles byl zaznamenán u všech sledovaných nelegálních drog, včetně konopných látek,“ uzavřel Tichý.