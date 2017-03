Podvody s emisemi. Češi by po Škodě Auto mohli chtít až miliardy

Praha – Peníze za software zkreslující vypouštěné emise větří i Češi. Firma Safe Diesel podala na společnosti Škoda Auto a Volkswagen žalobu k obvodnímu soudu pro Prahu 8. Podvodný software v Česku podle jejích informací koncern Volkswagen instaloval do 165 tisíc aut.

dieselgate 4Foto: ČTK

Zástupci Volkswagenu minulý týden ohledně falšování testů emisí v USA oficiálně přiznali vinu. Společnost k urovnání skandálu musí zaplatit pokutu v přepočtu ve výši 109 miliard korun a provést rozsáhlé reformy. Vladimír Neuman ze Safe Diesel uvedl, že poškozeni byli také čeští zákazníci. „Pokud byla podvodem způsobena škoda, musí podvedení a poškození dostat odpovídající kompenzaci," prohlásil Neuman.

Kdyby se všichni k žalobě přidali, jeho společnost by se pro ně domáhala odškodnění ve výši až 21 miliard korun. Vychází přitom z nejnižšího odškodnění amerických klientů Volkswagenu, které činí 5100 dolarů. To je podle Neumana na jeden vůz s „cinknutým" motorem asi 127 500 korun.

Podle mluvčího Safe Diesel Jiřího Hrabovského projevily okamžitě zájem připojit se k žalobě stovky lidí. V příštích týdnech jich očekává tisíce.

Společnost Škoda Auto, jejímž vlastníkem je Volkswagen, zatím snahy Safe Diesel nekomentuje.„Žádná žaloba nám nebyla doručena," uvedl včera její mluvčí Vítězslav Pelc. Podle něj k ní není žádný důvod. „Vozy lze bez omezení před i po provedení technických opatření používat a zákazníkům podle našeho názoru nevznikla a nevzniká žádná újma," prohlásil.

Škodovky musí do servisu

Nejsou to jen emise, co trápí některé řidiče škodovek. Škoda Auto svolává ke kontrole modely Fabia, Rapid, Roomster, Octavia, Superb a Yeti vyrobené od ledna 2013 do srpna 2015 se sedmistupňovou převodovkou DSG. Obává se nesprávné funkce softwaru, která však nemá být nebezpečná pro řidiče ani pasažéry. Kontrolní akce se týká 192 tisíc aut, z toho v ČR 3260 vozů.

