Podzim přeje houbařům, v lese lze nasbírat plný koš

Kladensko – Listopad je ročním obdobím, které si vychvalují především příznivci hub. A jelikož Češi jsou národem houbařů, vyráží v těchto dnech s košíky do lesů i přes to, že se v nich po ránu už objevuje první jinovatka, jakožto předzvěst blížící se zimy.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Radim Havlík

Toho, že se dají stále ještě houby najít v dostatečném množství, využívají také Kladeňáci a Slaňáci, kteří s oblibou vyrážejí například do lánských a křivoklátských lesů.

Jedním z nich je i pětačtyřicetiletý Jiří ze Lhoty, který podle svých slov jezdí pro houbařské úlovky nejčastěji do lesů okolo Lán. „Na houbách jsem byl v posledních dnech hned několikrát a vždy jsem byl úspěšný. Je pravda, že člověk se už musí více obléknout, ale za ten pohled, kdy les na podzim hraje všemi barvami, to rozhodně stojí. Našel jsem klasické hřibovité houby, zejména hřiby smrkové, hnědé a také třeba sametové, ale i bedly, klouzky, křemenáče, pozdně podzimní holubinky nebo ryzce. S trochou štěstí můžete narazit i na václavky. Osobně houby nejen moc rád sbírám, ale i si na nich pak pochutnávám. Nejraději mám houbovou omáčku z hříbků a řízky z bedly. Ovšem nepohrdnu ani smaženicí," řekl Kladenskému deníku Jiří.

Oblibu v hledání podzimních druhů hub má i čtyřiačtyřicetiletá Andrea z Kladna. „Podzimní návštěva lesa má pro mě obrovské kouzlo. Na houby jezdíme s rodinou spíše na Rakovnicko. Rádi sbíráme borováky a babky, ale nejlepší jsou dutonožky. Jsou z nich skvělé řízky. Krom tradiční smaženice a houbových řízků dělám z hub tak zvaný houbovák. Je to něco jako bramborák, dále také houbové flíčky, maso na houbách pečené i vařené s kysanou smetanou. To je pro nás velká dobrota," sdělila Andrea.

Podle mykologa Jiřího Véleho, který vede v Unhošti Mykologický kroužek, může za růst hub v tomto období více okolností. „Jednak po delší době přišla v září vláha a navíc také panovaly příznivé teploty, což právě umožnilo růst podzimních druhů hub. Zároveň se ale také v říjnu začaly objevovat hřibovité druhy, čemuž jsme my, jakožto mykologové vůbec nevěřili," konstatoval Jiří Véle.

S klesáním teplot pod nulu se však s nimi budeme muset podle Jiřího Véleho rozloučit. „V lesích lze nyní najít zejména čirůvky, strmělky mlženky, hlívy ústřičné či bedly. Při jejich sběru ale musí být lidé velmi opatrní, protože jich existuje celá řada nejedlých či dokonce jedovatých. Měli by tedy sbírat jen ty, které rostou v lese, nikoli na loukách nebo zahradách," uvedl Jiří Véle.

A kam by měli houbaři vyrazit, aby si domů odnesli plnější košíky? „Zajímavá oblast je zejména okolo Nového Strašecí, Řevničova, Lán, Libušína, ale i Chyňavy," dodal Véle.

To může potvrdit i třiatřicetiletý Zdeněk z Unhoště. „Do lesů jezdím rád za chyňavskou hájovnu. Mám vyzkoušené již pár let, že právě tam rostou. Je to určitě i díky hezkému počasí posledních dnů. Sbírám všechny jedlé hřiby, babky, klouzky i kozáky. Úrodnou oblastí jsou také Brdy, ale tam jezdím málo," uvedl Zdeněk.

Při procházkách by ale houbaři měli být opatrní. Začala totiž lovecká sezona a podle mysliveckého zákona platí zákaz vstupu do lesů, kde se koná hon. U všech vstupů do lesa by však mělo viset upozornění, že se zrovna hon koná. Nedávno se rozsáhlá lovecká akce uskutečnila například v honitbě Lánské lesy.