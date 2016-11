Pohledem Deníku: Chtějí do toho jít, ale ČSSD spíš překážejí. Zatím

Praha - Když je člověk vidí na vlastní oči, s internetovou růží na červených tričkách, maně mu přijde na mysl srovnání s fotbalovou Spartou. Taky byla na dně, bez důvěry fanoušků, bez energie, vršící chybu za chybou. A pak se objevil na trenérské lavičce David Holoubek, který ji za dva měsíce nalil tolik nové krve do žil, že postoupila do jarní fáze Evropské ligy.

Při pohledu na desítky nadšenců ze spolku Idealisté.cz, kteří už dva roky dělají pro dobré jméno ČSSD opravdu hodně, se nabízí otázka, proč ji tihle lidé nereprezentují v médiích, na krajích, ve sněmovně?

Odpověď je ovšem nasnadě. Mnohým se nehodí do krámu, a tak vlastně čekají, že jejich chvíle přijde, až ČSSD skončí v opozici, čímž se pro spoustu šíbrů stane zcela nezajímavou. Mimochodem je mezi nimi dost lidí, včetně Jiřího Dienstbiera, kteří pomáhali udržet Bohuslava Sobotku po lánském puči v křesle.

Tlak zespoda

Minimální mzda i průměrný důchod ve výši 15 tisíc korun, aktivní podpora nespokojených zaměstnanců Aholdu, tlak na snížení ceny vody, plynu a telekomunikací. Tak si Idealisté představují politiku ČSSD, která by jí vrátila autenticitu. V sobotu se sešli na svém ideosjezdu, kde si zároveň zvolili vedení, vyslechli zajímavé hosty, například šéfa odborářské centrály Josefa Středulu nebo filozofa Václava Bělohradského. A předávali si také svoje zkušenosti.

Třeba Pavel Šanda po třech letech v místní neratovické ČSSD zjistil, že cesta přes občasné schůze nikam nevede. Soustředil kolem sebe pár stejně aktivních lidí a začali pracovat, vydávali časopis (ten po roce z finančních důvodů skončil, ale občané si vynutili jeho obnovu a teď vyjde další číslo), pořádají lampionové průvody.

„U nás jsou velmi čilí okamurovci, kterým vyhovuje pasivní, atomizovaná společnost, v níž jsou lidé jen konzumenty politiky a solidarita je pro ně prázdné slovo. My jsme si řekli, že to je špatně a že to změníme," vypráví třiačtyřicetiletý Šanda.

Výsledkem jeho odhodlání je i to, že zatímco před dvěma roky horko těžko dávali dohromady kandidátku ČSSD do komunálních voleb, do té příští už si budou vybírat z desítek zájemců. Jeho ctižádostí je propojit podobně aktivní buňky, ať už působí v rámci sociální demokracie, nebo mimo ni. Ty by pak zdola měly tlačit na klasické funkcionářské struktury. A asi je proč.

Matouš Hruška se živí jako správce sítí, pomáhá ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové i na Úřadu vlády. Před dvěma lety si podal přihlášku do ČSSD v Praze 4, kterou mu nyní zamítli. Zůstane tak Idealistou, ale ohledně poměrů v pražské sociální demokracii realistou až skeptikem. Stejně tak Magda Pospíchalová, která si postěžovala, že ačkoli místopředsedkyně ČSSD Lenka Teska Arnoštová má na starosti spolkový život, moc se v tomto směru neděje. „Jako členka Oranžového ženského klubu mám velké problémy sdělit oficiální cestou naše stanoviska členům středočeské ČSSD, mezi námi vlastně putují jen dopisy Richarda Dolejše a Marka Semeráda," uvedla.

Větší pluralita

Lidi neznalé detailních vnitřních poměrů v sociální demokracii poněkud šokovala radostným sdělením, že se povedlo schválit usnesení okresní organizace, aby ve „straně docházelo k otevřenému sdílení názorů". Přestože velká část Idealistů je členy ČSSD, nebo k ní má blízko, do vyšších politických pater se zkrátka nedostane.

Ale nevzdávají to, koneckonců David Holoubek se hlavním trenérem stal také jen proto, že po odvolaném Zdeňku Ščasném se do Sparty nikdo nehnal. Oklika přes Idealisty, Oranžový klub, Mladé sociální demokraty a další odnože nakonec může být přímější, než se dnes zdá.

V sobotu jsem potkala plno lidí, kteří jsou připraveni.

Odcházející ministr pro lidská práva a rovné příležitosti, senátor JIŘÍ DIENSTBIER, řekl Deníku:

Řada našich politiků nadbíhá té nejhorší části společenské poptávky

Na sobotním setkání spolku Idealisté.cz nešlo ve třetí řadě přehlédnout dva muže, otce a syna Dienstbierovy. Ten starší ve středu opustí vládu, ten mladší studuje práva v Brně. Oba jsou členy ČSSD a spolku Idealisté. S ministrem Jiřím Dienstbierem jsem hovořila o tom, co sociálním demokratům může pomoci překonat momentální krizi.

Padlo tady hodně slov o tom, že se ČSSD musí hodně snažit, aby zase byla pro voliče důvěryhodná. Poslední dobou se chová dost zmateně, nečitelně. Co se teď děje uvnitř strany, že u lidí ztrácí kredit?

Sociální demokracie prohrála jedny krajské a senátní volby, ale ten problém nepochybně trvá delší dobu. Tady na ideosjezdu Idealistů se skoro celá debata vedla o programových otázkách, což v sociální demokracii není příliš zvykem. My máme zpracovaný dlouhodobý, střednědobý i volební program, ale není to živá záležitost, spoustu lidí nezajímá, nebo v té radikální podobě není uplatňován.

Jak to myslíte, radikální?

Nemyslím extrémní, ale ve smyslu důsledného řešení problémů lidí ze solidárních pozic. Další moment je v tom, že lidi se sdružují ve spolcích, jako jsou Idealisté, proto, že v ČSSD nevidí pro výměnu názorů prostor. Přitom je evidentní, že nemůžeme zůstat údržbářskou stranou, která nabízí jen parametrické změny. Členové a funkcionáři strany diskusi ovšem příliš nevedou, ať už jde o systematickou programovou debatu, která je výlučnou záležitostí omezeného okruhu lidí, nebo o klíčové rozhodování, jakým je sestavování kandidátních listin. Zaznělo tady, že je zcela legitimní požadovat otevřené primárky, v nichž by skutečně mohli rozhodovat členové strany, jak se koneckonců vyjádřili ve vnitrostranickém referendu.

Karel Gorgulák například řekl, že ČSSD nejvíc ničí klientelismus a nepotismus. Podle něj lidé dobře vidí, jak se funkcionáři strany na jednotlivých úrovních chovají, což vede ke ztrátě důvěry. „Musíme být autentičtí a důslední v kritice představitelů ČSSD, kteří selhali," uvedl doslova. To se vám ale příliš nedaří, spíš to necháváte na voličích, kteří ovšem trestají nejen nedůvěryhodné jedince, ale stranu jako celek.

Samozřejmě můžete mít dobrý program, ale lidé ho vezmou za svůj jen tehdy, když ho budou hlásat politici, kterým voliči proklamovaný solidární přístup uvěří. Musí vidět, že jim jde opravdu o druhé, ne o sebe.

Největší ohlas měl příspěvek Pavla Šandy, který popsal, jak rozhýbal „občanský rybník" v Neratovicích. Jeho aktivní přístup způsobil, že solidaritu už tam nevnímají jen jako prázdné slovo. Právě jím pro spoustu lidí, kteří mají plnou hlavu vlastních starostí s přežitím, totiž je.

Nás všechny asi nejvíc oslovila myšlenka, že chceme-li s něčím pohnout, lidé nesmějí být spotřebiteli politických rozhodnutí, ale aktivními hráči, a to především na místní úrovni, při řešení každodenních problémů. Pak by mohli přestat vnímat politiku jako cosi odtažitého, co neřeší jejich starosti.

Na ideosjezdu se sešlo několik desítek lidí, plných odhodlání zapojit se do práce, řekla bych skutečně čistých duší, které žijí podle hesla Normální je pomáhat. Proč nejsou viditelní na celostátní úrovni?

Protože funkcionářské struktury se nerady loučí s ověřenými tvářemi, byť se i v minulosti dopustily něčeho neetického, Druhá věc je, že řada politiků ČSSD nadbíhá populistickým způsobem té nejhorší části společenské poptávky a ve snaze získat podporu opouští sociálnědemokratické principy, což není dlouhodobě udržitelné.