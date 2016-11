Pohledem Deníku: Elity v USA prohrály. To je voda na Zemanův a Babišův mlýn

/INFOGRAFIKA/ Zvolení Donalda Trumpa je pro intelektuální Evropu šokem. Pro tým kolem Miloše Zemana však potvrzením sázky na správného koně.

Ačkoli se Brusel, Berlín či Paříž během včerejší noci propadaly do diplomatické i existenciální beznaděje, zvolení Donalda Trumpa může mít nečekaně ozdravný účinek. Záleží na tom, jak se politici ze starého kontinentu se vzkazem amerických voličů vypořádají. Neznamená to, že se všichni musejí vydat v jeho stopách, ale budou-li nadále přehlížet nezpochybnitelný posun nálad mezi lidmi, časem dopadnou jako Hillary Clintonová.

Trumpův předvolební cirkus definitivně odzvonil politické korektnosti. Přehánění, výhrůžky i sprosťáctví padaly na úrodnou půdu myslí znechucených bezobsažným plácáním washingtonských elit. Tedy politiků, novinářů a představitelů showbyznysu, kteří mají plná ústa demokracie, úcty k člověku a rovnosti, ale dlouhodobě tyjí z přátelských vazeb s nejbohatšími podnikateli.

„Po brexitu a těchto volbách je už možné všechno. Svět se nám hroutí před očima," napsal v prvotním zděšení z Trumpova zvolení francouzský velvyslanec v USA Gerard Araud. Svůj příspěvek později smazal, ale přidal jiný. „Je to konec jedné éry. Éry neoliberalismu," poznamenal. Klasickému politickému establishmentu se skutečně zbortil svět. Stejně jako protekl mezi prsty sociologům, kteří už poněkolikáté pohořeli se svými průzkumy či odhady volebních výsledků. Nástup populistů a jejich příznivců zatím agentury pro výzkum veřejného mínění nejsou schopné otisknout do reálných dat. Vypočitatelným politikům typu Hillary Clintonové, Bohuslava Sobotky či Miroslava Kalouska paradoxně škodí přízeň mainstreamového tisku a televize.

„Normální Američané nám ukázali, že lze porazit mocenský konglomerát prolhaných médií a nabubřelých pseudoelit," napsal na Twitteru hradní mluvčí Jiří Ovčáček. A v euforii z výhry hradního favorita dodal: „Dokažme i my v roce 2018, že umíme porazit souručenství médií a tzv. elit." Tím oznámil, že Miloš Zeman bude obhajovat prezidentský mandát.

Sám Zeman výsledek amerických voleb přivítal s radostí a připomněl, že 28. září vyjádřil veřejnou podporu tomuto kandidátovi, a to „z toho důvodu, že souhlasím s jeho názory jak na migraci, tak na boj proti islámskému terorismu." Podle Zemana američtí voliči „prokázali vůli nenechat s sebou manipulovat sdělovacími prostředky, neboť 98 procent médií bylo proti Donaldu Trumpovi". Český prezident dodal, že si váží způsobu vyjadřování Donalda Trumpa, který hovoří sice někdy drsně, ale jasně a srozumitelně, vyhýbá se politické korektnosti, což je často „snůška nicneříkajících frází". Miloš Zeman již stihl Trumpa pozvat do Prahy a je téměř jisté, že po dlouhých letech bude Bílý dům otevřen i hlavě českého státu.

K nadšení Pražského hradu se připojil Zemanův předchůdce Václav Klaus. „Byl poražen svět přetvářky, svět potlačování svobody projevu, svět elitářského sociálního inženýrství, svět smiřující se s úpadkem Západu a zříkající se jeho tradičních hodnot. Byl poražen už čtvrt století dominující politický směr, který má v různých zemích světa různé názvy a představitele, u nás jim říkáme havlisté," shrnul své stanovisko Institut Václava Klause.

Je zřejmé, že na porážku Hillary Clintonové, stejně jako na referendum o brexitu budou muset reagovat všichni představitelé tradičních evropských stran.

Pokud bychom měli zůstat u těch českých, je zřejmé, že po včerejšku má Andrej Babiš k zisku premiérského křesla, stejně jako Miloš Zeman toho prezidentského o notný kus blíž. Internetem a sociálními sítěmi roztříštěný svět přeje krátkým hutným větám plným emocí. Častokrát zmatení a do virtuálního světa ponoření jedinci chtějí mít jistotu v silném vůdci, který je nebude nutit přemýšlet, ale nějak zařídí jejich prosperitu, práci, pohodu a občas je pobaví.

Ve světle posledních událostí, které čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg označil za zemětřesení, se zdají být kupříkladu šance Michala Horáčka na dosažení prezidentské mety takřka mizivé. (Horáček včera přiznal, že na vítězství Clintonové vsadil 100 tisíc.)

Nejvíc zamotanou hlavu ale budou mít sociální demokraté, jejichž současné vedení je přímo zhmotněním politické korektnosti, slušnosti a bohužel také nudy.

Bohuslav Sobotka je velmi dobrý a úspěšný premiér, ale jestli nechce sociální demokracie ve volbách propadnout, měla by přemýšlet o jiném šéfovi. Ten nový by měl být razantní, neokoukaný a zapamatovatelný. Mimochodem, náznaky revolty se už objevují. Volební lídr ústecké ČSSD Jaroslav Foldyna šel do koalice s Okamurovou SPD a k jeho protimigrační politice řekl: „Ústecký kraj má své vlastní problémy s vyloučenými lokalitami a lidmi, kteří v nich žijí. A vláda o tom moc dobře ví. Už před časem jsme se dohodli, že na území našeho kraje nová zařízení pro imigranty nevzniknou," řekl bez skrupulí Ústeckému deníku Foldyna. A známý právník, hlavní autor Klausovy amnestie, brněnský sociální demokrat Zdeněk Koudelka Sobotku rovnou vyzval k rezignaci. Touha po změně je silná a strana, která ji nevyslyší, u voličů propadne.