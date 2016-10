Pohledem Deníku: Herman na Hrad? To je, oč tu možná běží

Praha – Letošní oslavy státního svátku odstartovaly prezidentskou volbu roku 2018. Miloš Zeman sice ještě neoznámil, zda chce obhajovat mandát a žádná žena či muž se oficiálně nepasovali na jeho protikandidáta, ale mnozí odkryli karty. V pátek večer ve Vladislavském sále současná hlava státu nikoho nenechala na pochybách, že je výjimečně nadaným politikem.

Ministr kutury Daniel Herman.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Zemanův proslov byl nejen brilantně přednesen, ale měl i státnický obsah a těžko by se našel člověk, který by v něm našel hodnotovou či formální chybu. Skoro by se chtělo říct, že takového prezidenta by nám leckdo mohl závidět. Patnáct tisíc občanů na Staroměstském náměstí si to evidentně nemyslelo, když přišlo uctít nejen svátek republiky, ale zatleskat i Jiřímu Bradymu, který tu symbolicky převzal vyznamenání Univerzity Palackého. Bylo to setkání proti politice, která se dlouhodobě dělá na Hradě, a jež je podle mínění přítomných pod vlivem podnikatelských klanů a táhne Česko na Východ, do Ruska a Číny. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček se nechal na Twitteru slyšet, že šlo o zahájení prezidentské kampaně. Měl na mysli očekávanou kandidaturu textaře a bývalého profesionálního sázkaře i podnikatele Michala Horáčka. Mám za to, že se Ovčáček mýlil.

Kdo sledoval pódiový výkon sympatického, leč politikou nepolíbeného Horáčka, musel nutně dojít k závěru, že tento muž nemá šanci získat potřebné miliony hlasů. Byl tam ale člověk, který ji má a podle mě na ní pracuje již delší dobu. Daniel Herman, ministr kultury, bývalý kněz a člen KDU-ČSL je osobnost, která má všechny předpoklady být důstojným Zemanovým soupeřem. Má úctyhodnou osobní historii, vlivné zázemí, skvělé rétorické schopnosti, pevné hodnotové zakotvení a autentické propojení na Havlův odkaz. K závěru, že na Hermana si delší dobu myslí katolické kruhy, jistý okruh disidentů a také část byznysu, mě vede několik momentů.

Kauza s dalajlamou včera nabyla zajímavé kontury, když ministr zahraničí Lubomír Zaorálek na TV Prima uvedl, že Herman porušil slib a setkal se s tibetským duchovním na oficiální půdě. Asistovali mu při tom bývalí velvyslanci v USA, chartista Martin Palouš a diplomat Petr Kolář. Jinak řečeno, šlo o promyšlenou akci s cílem vyvolat mohutnou reakci. To se za poněkud bizarní a nedůstojné asistence prezidentova okolí dokonale podařilo. A zatímco Miloš Zeman k nelibosti mnoha věřících, členů KDU-ČSL a velké části kléru vyznamenával primase českého Dominika Duku, jeho předchůdce kardinál Miloslav Vlk se svým vyjádřením „připojil ke všem akcím, které se na protest proti nehoráznému a ponižujícímu jednání prezidenta Zemana konají". Nositel Templetonovy ceny, katolický kněz Tomáš Halík kvůli své intelektuální nadřazenosti na prezidentský stolec v ateistickém a lidovém Česku aspirovat nemůže. Daniel Herman s židovskými kořeny a po laicizaci ano. Herman, Halík i Vlk se scházejí při různých příležitostech často. Několikrát i v Oxfordu, kde Halík získal doktorát. Vždy při tom jako mecenáš asistoval významný developer a lidovecký sponzor Luděk Sekyra. Důležitá finanční podpora by tedy také byla k dispozici.

Existuje jediná důležitá otázka: Na čí stranu se přikloní Andrej Babiš?