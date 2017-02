POHLEDEM DENÍKU: Horáček posiluje. V jeho týmu je Drábová, Pafko či Reichel

Co spojuje plicního chirurga Pavla Pafka, šéfku státního jaderného úřadu Danu Drábovou, autora občanského zákoníku Karla Eliáše, diplomatku Magdu Vášáryovou či cyklistu Leopolda Königa? Od čtvrtka jméno prezidentského kandidáta Michala Horáčka. Právě tyto osobnosti představil jako členy svého týmu. Jde o přehlídku lidí, kteří se těší vážnosti značné části obyvatelstva, přičemž každý má potenciál oslovit jiný druh voličů.

Až dosud to vypadalo na velkou nudu. Miloš Zeman, který svým příznivcům 9. března oznámí, že bude obhajovat prezidentský mandát, byl jasným favoritem volby, která se uskuteční v lednu příštího roku. Průzkumy mu přisuzují kolem 54 procent preferencí, jeho nejbližší spolupracovníci ho každodenně přesvědčují, že nikoli Sněhurka, ale on je nejkrásnější na světě, Donald Trump ho pozval do Bílého domu a v Lánech vyrůstá jinan dvoulaločný, který s ním loni zasadil jeho čínský protějšek a přítel Si Ťin-pching.

Ve světle Horáčkových pomocníků se tak největší Zemanovou slabinou jeví jeho okolí. Odcházejí z něj profesionálové, jako byl protokolář Jindřich Forejt a především šéf zahraničněpolitického odboru Hynek Kmoníček. A naopak zůstávají lidé, kteří mu kladné body rozhodně nezískají.

Kdyby se po jeho boku objevil profesor Pafko nebo Dana Drábová, kteří patřili do širšího okruhu Zemanových příznivců, bylo by to terno. Oba například převzali z jeho rukou státní vyznamenání. O to bolestivější muselo být zjištění, že přešli do opačného tábora.

A tak Jiřímu Ovčáčkovi nezbylo než strefit se do oblíbené herečky, ale o to nemilovanější političky Magdy Vášáryové, kterou hbitě označil za „fanatickou zastánkyni migrantů". Tou bývalá slovenská poslankyně a prezidentská kandidátka není, ale je možné, že její slova o křesťanské lásce k bližnímu a pomoci lidem v nouzi voliči Miloše Zemana jako fanatismus vnímají. Horáček dal jejím pozváním do týmu najevo, že se hlásí k odkazu Václava Havla a principu dodržování lidských práv, byť mu to pravděpodobně sebere mnoho tisíc hlasů.

I po chybě, kterou Horáček udělal, když se v rozhovoru s Deníkem navezl do Karla Schwarzenberga, získal spoustu kvalitních podporovatelů. Kromě již zmíněných k nim patří i sociolog Miroslav Petříček, autor Hlídače smluv Michal Bláha, spisovatel Miloš Urban či zlatý hokejista z Nagana Robert Reichel. Někteří z nich by v případě úspěchu měli zůstat s Horáčkem i na Hradě. Zatím jsou ale teprve na startu.

