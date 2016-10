Pohledem Deníku: Nikoli tajně do Lán, ale veřejně na Hrad

Praha – Chybná politika vedení ČSSD je podle prezidenta Miloše Zemana příčinou její prohry v krajských volbách. Stávající hejtmani prý za ni nemohou. Přesto včera večer zamířil na Hrad jediný úspěšný sociální demokrat, jihočeský Jiří Zimola. „Bylo to na jeho žádost, chtěl poděkovat panu prezidentovi za podporu," sdělil hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Oslavy ve volebním štábu ČSSD. Na snímku lídr kandidátky Jiří Zimola.Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Povídali, že mu hráli. Neboli, slovy ze Zemanovy oblíbené židovské anekdoty, všechno je jinak.

Jsouce poučeni katastrofou po pokusu o lánský puč, jdou nyní všichni aktéři do boje zpříma. Miloš Zeman se od roku 2003, kdy pohořel v nepřímé prezidentské volbě, netají neláskou k Bohuslavu Sobotkovi. V čele své bývalé domovské strany chtěl vidět Michala Haška. To však byla sázka na chromého koně. Teď se díky přízni voličů vyklubala nová možnost.

Zimola třikrát vyhrál obecní a třikrát krajské volby. Ve sněmovních před třemi lety získal spoustu preferenčních hlasů. Je místní patriot, přesvědčený sociální demokrat a dobře vypadá. Ctí zásady fair play, když zve do krajské vlády strany, jejichž kandidátům voliči dali důvěru, nikoli kámoše (minule to byla druhá na pásce KSČM, nyní ANO). Se Zemanovou podporou by jistě do souboje o předsednické křeslo s Bohuslavem Sobotkou jít mohl. Proč by to ale na jaře příštího roku dělal? Plán je jiný.

Z českobudějovického závětří lehce kritizovat pražské vedení, být vidět a vyčkávat. Jak Zimola řekl Deníku, chtěl by změnit interní stranické řády, aby mohl kandidovat do sněmovny. Pokud za rok sociální demokracie klíčové volby prohraje, Sobotka v čele ČSSD skončí. Zimola by byl jako poslanec a úspěšný hejtman logickou náhradou. A protože Andrej Babiš kudy chodí, tudy ho jako dobrého hospodáře chválí, byl by pro ANO i přijatelným juniorním vládním partnerem.

Doba Zdeňka Škromacha, Michala Haška či Jaroslava Foldyny (o Stanislavu Humlovi nemluvě) je pryč. Čas Bohuslava Sobotky je tady a teď. Když ho promarní, nastane éra Jiřího Zimoly.