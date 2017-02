Pohledem Deníku: Realisté mají velké ambice. Jsou reálné?

Při prvním velkém setkání Realistů Petra Robejška s veřejností se Deník zeptal, zda stále věří, že ve volbách získají 20 procent hlasů. Odpověď zněla ano. Mají prý totiž nejen velké cíle, ale i analýzy, které jim dávají za pravdu. V nich hrají roli tři faktory: levicová vláda, která nic nepředvedla, pravice mířící ke dnu a o znalosti opřená řešení nejdůležitějších společenských problémů.

Když se mladík v publiku zeptal, proč je podle nich Sobotkův tým neúspěšný, neboť ukazatele včetně míry nezaměstnanosti či růstu platů hovoří o opaku, Petr Robejšek odpověděl, že na kondici českého hospodářství má vláda minimální vliv. Vše určují ekonomické cykly a to, jak se daří našemu německému sousedovi. Kabinet může věcem pomoci hlavně tak, že situaci nezhoršuje. Příkladem opačným je podle mentora Realistů Babišova EET. Pokud ovšem politici nic nezmohou, proč je tedy volíme, platíme a trápíme se s nimi? Vždyť vše stejně zařídí neviditelná ruka trhu a manažeři velkých firem.

MOC NENÍ CÍL

Petr Robejšek na další otázku Deníku, jak chce prosadit zavedení patnáctiprocentní rovné daně, když žádná parlamentní strana o podobné úpravě nemluví, odpověděl: „Dobré myšlenky musejí vyzrát, možná se dočkáme názorového posunu i u lidí, od nichž bychom to nečekali." A dodal, že Realisté netouží po moci jen pro moc samu, takže klidně budou svoje ideje podporovat z opozičních lavic.

Nenechte si ujít: Realisté by zrušili ombudsmana i ministerstvo pro lidská práva

Politolog Robejšek, který emigroval před dávnými lety do Německa a po revoluci do vlasti jen dojížděl, tím potvrdil, že vzdělaný teoretik má k politické praxi přece jen daleko. Karel Schwarzenberg, jenž byl ve dvou vládách ministrem zahraničí, po prohraných volbách v roce 2013 moudře pronesl: „Být v opozici je na hovno." Kdo to myslí s posunem společnosti vážně, musí mířit do exekutivy. A také předkládat realistické návrhy. Zavedení jednotné nízké daně či uzákonění stoprocentní hmotné odpovědnosti úředníků za způsobenou škodu k nim nepatří. Nenašlo by se pro ně v parlamentu dost hlasů. Stejně tak není reálné zrušení úřadu ombudsmana, jež by Realisté přivítali.

VAKUUM NA PRAVICI

A dosud není zřejmé, jak by chtěli dospět i k uskutečnitelným záměrům typu posílení obranných schopností ČR či sloučení klíčových infrastrukturních staveb pod jedno řízení.

Stav české armády nedovoluje žádné ambiciózní plány, jsme plně závislí na kooperaci s evropskými partnery v NATO. A stavební řízení je takový moloch, že vláda ani za tři roky nepřišla s nějakým progresivním řešením. Kromě těchto otazníků, na něž může dát částečnou odpověď podrobný volební program, který Realisté představí na jaře, visí ve vzduchu ono klíčové očekávání.

Dvacet procent hlasů chce Petr Robejšek hledat ve vakuu, jež se vytvořilo odumíráním TOP 09 a stagnací ODS. Babišova hnutí se neobává, neboť to označuje za levicový subjekt. Zapomíná přitom, že skutečně ideovou pravici v Česku vyhledává kolem deseti procent lidí. Ostatní volí charismatické lídry nebo bohapusté populisty. V okamžiku, kdy se prezident Miloš Zeman přesunul k extrémním nacionalistům Tomia Okamury (vyzval, aby jeho Strana práv občanů kandidovala společně s Okamurovou SPD), bude cesta slušné, národně orientované a programově vyhraněné pravicové strany za voličem strastiplná. Dvacet procent hlasů je zkrátka nereálný cíl. V případě Realistů to překvapuje.

Čtěte také: Bývalý ministr Bárta má dál šanci získat odškodné 20 milionů Kč