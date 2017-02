Pohledem Deníku: Sorry jako, nerezignuju

Hnutí ANO neví, co chce. Důkazem toho je dění na olomouckém hejtmanství.

Do voleb šlo ANO s tím, že stát, potažmo kraj, lze řídit jako firmu. A když to hejtman Oto Košta zkusil, tak jej vlastní stranické kádry chtějí odstřelit. Našly si však hodně chatrnou munici. Že si Oto Košta najal jako poradce někdejšího hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD) obviněného v kauze Vidkun? Ano, tak totiž jedná manažer, který přebírá rozdělanou práci po svém předchůdci. Tak se řídí firma. Mimochodem, bylo tomu stejně i u předchozích hejtmanů.

Že Oto Košta jedná nekoncepčně? Jistě, není kovaným politikem, nezná struktury, dělá provozní chyby. Ale proto si jej přeci hnutí ANO vybralo. Pokud jsou až dnes Koštovi spolustraníci překvapeni z jeho osobnosti, tak personalistika bude ještě slabší stránkou Babišova hnutí než sama politika.

Ony spíše šedé eminence hnutí chtějí vládu nad krajem držet pevně ve svých rukou, a to jim hejtman neumožnil. Kandidoval za ANO, ale ve stranické hierarchii je spíše řadovou personou, která nepovažuje program ANO za písmo svaté. Hnutí si však na Hané nemůže dovolit zaváhat podruhé. Fiaskem už skončilo politikaření po volbách v roce 2014, tehdy Milan Feranec sice držel v rukou volební vítězství, ale nedokázal vyjednat koaliční vládu, a to ani za pomoci mocného Jaroslava Faltýnka. Druhé zaváhání by Andrej Babiš jistě neodpustil. Lehké to však s Koštou mít nebudou, ten stranickému šéfovi v pondělí na tiskové konferenci poslal jasný vzkaz: „Sorry jako, nerezignuju."

