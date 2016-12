POHLEDEM DENÍKU: Zeman a jeho lidé. Co se děje na Hradě?

Odchod vrchního protokoláře Jindřicha Forejta spustil lavinu otázek ohledně toho, jak to vlastně na Pražském hradě chodí.

Miloš Zeman a Jindřich ForejtFoto: Deník/Klimentová Lenka

Prezident Miloš Zeman si postěžoval, že novináři – jako obvykle – nedokážou rozlišit věci podstatné od těch nedůležitých a věnovali Forejtově rezignaci víc zájmu než jeho telefonátu s Donaldem Trumpem. Pohříchu i tyto věci souvisejí.

Dubnovou cestu do USA, během níž by měl Zeman zavítat do Bílého domu, bude organizovat jeho protokol. Ohlášenou Trumpovu návštěvu České republiky taktéž. Jindřich Forejt byl zárukou, že by vše proběhlo bezchybně. Jeho přešlapy z poslední doby byly tak amatérské, že daly vzniknout spekulacím, zda je na pečlivého úředníka Forejta někdo nenastražil. Je téměř vyloučené, že by bez ověření řekl hlavě státu o nepřítomnosti amerického velvyslance Schapira ve Vladislavském sále na oslavě státního svátku. V případě vyznamenání pro Jiřího Bradyho Forejt určitě jen dělal to, co vždy, a plnil zadání. Možná si jeho lidé nepohlídali čas odletu do Bratislavy na pohřeb bývalého slovenského prezidenta Michala Kováče, ale to je na vytýkací dopis, nikoli na vyhazov. Množí se tak otazníky kolem záhadného kompromitujícího videa, jež redakcím v minulých dnech nabízeli dva nepříliš důvěryhodní muži. Jak se k němu dostali a kdo je za novináři poslal? A ve hře je také prověrka, již by údajně mohl Národní bezpečnostní úřad Forejtovi odejmout, čímž by definitivně znemožnil jeho ambasadorskou misi ve Vatikánu.

Co se tedy v nejbližším prezidentově okolí vlastně děje? Zdaleka nejde jen o to, že Martin Nejedlý a Vratislav Mynář neměli Jindřicha Forejta rádi a chtěli se ho zbavit už dávno, protože z jejich pohledu trávil s prezidentem příliš mnoho času a rozuměl si s ním. Příští rok touto dobou bude vrcholit prezidentská kampaň a kancléř s šéfem poradců nemohou připustit, aby jim do jejich scénáře kdokoliv mluvil.

Je v jejich životním zájmu, aby byl Miloš Zeman opětovně zvolen, neboť jen s ním stojí a padá jejich vliv. Navíc je známo, že Andrej Babiš, který se chce stát příštím premiérem, nemá Mynáře a Nejedlého v oblibě, ba právě naopak. Pokud bude Zeman stát o Babišovu podporu v kampani, nelze vyloučit, že ji šéf hnutí ANO podmíní právě jejich odchodem. Nejedlý s Mynářem byli pro Miloše Zemana nepostradatelní před čtyřmi roky, kdy se rozhodl dobýt Hrad z pozice důchodce z Vysočiny. Jejich kontakty, peníze a nasazení sehrály významnou roli.

Dnes je ale situace zcela jiná. Miloš Zeman by se snáz obešel bez kancléře, který nedostal bezpečnostní prověrku, a bez poradce, jenž byl odsouzen k zaplacení pokuty českému státu, než bez dvou skutečně důležitých lidí. Jedním z nich byl právě Jindřich Forejt, na jehož organizační schopnosti se prezident mohl stoprocentně spolehnout, druhým Hynek Kmoníček, jeden z nejvzdělanějších a nejschopnějších českých diplomatů. Jenže Forejt je sestřelen a Kmoníček míří do Washingtonu. A tak zcela zásadní úvaha zní, proč si Miloš Zeman nechává na Hradě právě Mynáře a Nejedlého. Vědí snad něco, co by mělo zůstat pod pokličkou?