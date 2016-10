Pohledem Kateřiny Perknerové: Zeman s Babišem rozehráli velkou partii

Praha - Co asi tak běželo hlavou premiéru Bohuslavu Sobotkovi, když včera vítal vlak plný cisteren se zadržovanou českou naftou? Je totiž především jeho zásluha, že Němci surovinu po zkrachovalé firmě Viktoriagruppe uvolnili, takže Česko nepřišlo o zásoby za 1,2 miliardy korun.

Andrej BabišFoto: ČTK

Ocení tento diplomatický úspěch alespoň jeden volič v Česku? Myslím, že nikoliv. Zatímco Sobotka osaměle podupával na nádraží, jeho soupeři ve vlastní straně, na Pražském hradě a v ANO se činí, seč mohou, aby mu tento i jiné kroky ve prospěch České republiky zhořkly.

Ofenzíva Andreje Babiše nespočívá jen ve zcela legitimní podpoře senátních kandidátů hnutí ANO a v poněkud podpásové kritice finalistů ČSSD (ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, který postoupil v Táboře, nazval „politickým parazitem"), ale především v promyšlené strategické hře o podobu budoucí sněmovny a vlády.

Šéf ANO a ministr financí chce být budoucím premiérem a s jednobarevnou vládou poslušných ministrů řídit zemi jako firmu. K tomu potřebuje získat dostatek hlasů, rozložit ČSSD a mít podporu hlavy státu.

Jak ukázaly komunální a krajské volby, lidé Babišovým slibům i schopnostem věří, leč nikoli tak, aby mu to stačilo k zisku sněmovní většiny. Pokud sociální demokracie skončí o několik procent druhá, pro lídra ANO to bude pohroma. Dál bude muset trpět v koalici a bojovat o podobu každého zákona.

Rozklížená a slabá ČSSD, kde si jdou po krku hlavní stranické tváře, je přesně to, co volič nesnáší a Babiš potřebuje. Socialisté mu v tom jdou neuvěřitelně na ruku. Po prohře v regionálním hlasování se vrhli na kořist a s pomocí ideových protivníků Babišovi vyrvali tři kraje. Jak báječné palivo do Babišových zbraní!

A místo aby se semkli těsně kolem svého předsedy, už zase někteří výtečníci z ČSSD leští kliky na Pražském hradě. Jiří Zimola tam byl osobně poděkovat za podporu, Milan Chovanec se nechal slyšet, že Miloš Zeman by měl být prezidentským kandidátem sociální demokracie pro druhé období. Věří snad, že odměnou mu bude Zemanova přímluva a setrvání v sesli ministra vnitra? Za premiéra Babiše? To nemůže myslet vážně ani bakalář z plzeňských práv. A všichni socialisté mudrují, jak je stranu třeba posunout, tu víc nalevo, tu směrem k liberálním městským voličům.

Miliardář Andrej Babiš se chechtá, protože podobné starosti nemá, stávaje se lídrem na levici i na pravici. Pro Jiřího Zimolu zachránil hejtmanské křeslo, když domluvil jihočeským členům ANO a na severu Čech velkoryse (jak pravil prezident) přenechal hejtmanský stolec komunistům. Není v Česku mazanější politik než Andrej Babiš, akorát voliči to ještě nezjistili.