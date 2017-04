Pohledem Stanislava Šulce Chvála jednoduchosti

Kauza nejprve milovaného a nyní zatracovaného jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly nepřestává udivovat. A to ani ve chvíli, kdy je vlastně u konce. Pozoruhodným momentem je rychlost, s níž se odehrála. V době, kdy se politici dokážou kroutit a popírat zjevné mnoho měsíců i let, prošla kauza Lipno od svého začátku k jasnému vyvrcholení za necelý měsíc.

Stanislav Šulc.Foto: Deník/Martin Divíšek

Vše odstartovaly fotky v bulvárním deníku, které se jistě zcela náhodou objevily těsně před sjezdem sociální demokracie. Poté se vzepjala vlna otázek a pochybností, a ačkoli se Zimola pokoušel vše vysvětlovat na tiskových konferencích, tlak nakonec neustál. Kdo za tím vším stojí a čí zájmy v tuto chvíli vyhrály, se asi ještě dlouho nedozvíme. Stejně jako jak moc to kterou stranu na jihu Čech ve finále poškodí víc, zda ANO, které míří do svazku s kdysi nenáviděnou ODS, nebo ČSSD, která se zbavila jednoho silného vnitrostranického oponenta.

Odkud se fascinující rychlost bere? V jednoduchosti, s níž byla veřejnosti naservírovaná. Zatímco jiné slavné kauzy posledních let bývají často zašmodrchané, na hraně nebo dokonce tajné (především ty spojené s armádou), v kauze Lipno to je až krutě přímočaré. Podle všeho (pokud přistoupíme na obvinění) hejtman přihrával nemalé finanční prostředky z veřejných peněz svému známému a ten mu za to postavil dům. Toť vše. Žádné anonymní firmy na Kypru. Žádné machinace s finančními nástroji, kterým nikdo nerozumí.

Naopak, kauze Lipno rozuměla každá prodavačka v místním konzumu i každý lesák těžící v Národním parku Šumava. Jakmile se tito všichni začnou ptát a nedočkají se odpovědí, může i populárnější politik z čelných míst žebříčku popularity upadnout v nemilost.